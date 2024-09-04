高市綿密防毒網　梓官彌陀永安成立33里辦毒防關懷站

高雄市政府毒品防制局首創「里辦毒品防制關懷站」推進梓官區、彌陀區及永安區，今(4)日於梓平社區活動中心舉辦3區33里的毒防關懷站啟動儀式，由區長黃瑞財、歐劍君、蔣金安、梓官區里長主席歐樹發、彌陀區里長主席吳志強及永安區里長主席蔣福山率領的33 位里長及鄰長、巡守隊、志工隊等逾 400 位里民熱情參與，議員林志誠、黃秋媖亦親自出席，邱志偉立委代表、陸淑美、方信淵、宋立彬等議員代表、岡山分局陳副分局長、3區各校校長均到場支持，共同宣示反毒，並由專業藥師進行毒品防制宣導講座。
毒防局長林瑩蓉致詞表示，毒防局深入社區第一線建構本市綿密防毒網，專門服務窗口銜接里辦公處，提供毒防宣導、諮詢、轉介、關懷的一站式服務，社區有相關的毒品問題，里辦能夠直接交給毒防局來協助，並請各位里長將關懷站牌貼在里辦門口，幫忙宣傳 24 小時免費毒防諮詢專線0800770885(請請你幫幫我)，讓市民隨時可以撥打求助，也請里、鄰長、志工戴上反毒雄讚安全帽，是最直接的防毒宣導，希望一起發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。
林瑩蓉強調梓官有「全國沿近海魚貨最大生產地」的蚵仔寮漁港，而彌陀區及永安區更是虱目魚及石斑魚的故鄉，三區33里辦成立毒防關懷站，大家共同守護無毒家園，意義重大，特別感謝區公所的協助以及里長主席、里長、出席里民、校長用行動力挺毒品防制工作，全市里辦毒防關懷站已拓展31區達765站，毒防局將持續拓展至區區里里皆有站，建構社區綿密防毒網。
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林瑩蓉強調梓官有「全國沿近海魚貨最大生產地」的蚵仔寮漁港，而彌陀區及永安區更是虱目魚及石斑魚的故鄉，三區33里辦成立毒防關懷站，大家共同守護無毒家園，意義重大，特別感謝區公所的協助以及里長主席、里長、出席里民、校長用行動力挺毒品防制工作，全市里辦毒防關懷站已拓展31區達765站，毒防局將持續拓展至區區里里皆有站，建構社區綿密防毒網。