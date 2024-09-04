愷樂開轟前友人捏造消息！小甜甜487字長文回擊遭疑：對號入座？

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▲小甜甜（左）和愷樂（右）曾是閨密。（圖／小甜甜臉書）

▲小甜甜發文回應愷樂風波。（圖／小甜甜IG）

「蝴蝶姐姐」愷樂日前無預警宣布懷孕，今（4）日再度發文，控訴「前友人」捏造假消息，怒轟對方「賣友求榮」，引發外界瘋猜「前友人」是小甜甜（張可昀），對此，小甜甜也發487字長文回擊，卻引來網友質疑：「這樣不是對號入座？」小甜甜在IG上傳一張圖片，是雙手一攤的小白人，似乎是影射她的無奈心情，她意有所指表示，「自始至終每次誰出什麼事情，只要不是我本人的事情我絕對不替任何人做回應！再來我朋友怎樣或者媒體自己的種種自稱的爆料，我更是不曾跟著參與更永遠不接受媒體的問話！」她坦言，如果去查新聞，內文寫的都是「友人爆料」，卻都是寫她沒有回應。小甜甜認為這有誤導外界的嫌疑，「我知道一直以來這樣的我，難免會得罪一些媒體，但跟捍衛保護朋友…或除了自己以外的任何人 相比～這個重要太多了！」她強調每個人都有捍衛自己的權利，「個人都有自己的生活和人生，過好自己的生活，經營好自己的人生，對自己該負責的人事物負責！」最後小甜甜對外界喊話：「我一直相信這世界擁有很多愛，只是能有同理心，跟懂得換位思考的人似乎少了一點點！如果比例都能一起提高….我相信這個世界肯定會無比美好！」貼文一出，引來不少網友為她加油打氣，卻也有人質疑，「爲什麼我覺得妳在對號入座？有種越描越黑的感覺？」、「媒體好像沒有提到誰，這樣不是對號入座？」再度掀起討論。