快訊／柯文哲無保請回遭高院撤銷！民眾黨：檢方踐踏正當法律程序

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民眾黨主席柯文哲捲入台北市長任內陷京華城案疑雲，台北地檢署1日凌晨將柯文哲聲押禁見，2日凌晨台北地方法院裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押獲准。北檢昨日下午提抗告，高等法院今（4）日裁定抗告成功，柯文哲部分撤銷原裁定，發回台北地院。對於高院的裁定，民眾黨表示遺，並呼籲檢方不應為了入人於罪而踐踏正當法律程序。對於高院的裁定，民眾黨晚間發表聲明表示遺憾。近日檢方的偵訊，柯文哲主席都積極配合調查，檢廉甚至大規模搜索民眾黨中央黨部辦公室、台玻大樓辦公室及柯文哲住處，呼籲檢方不應為了入人於罪而踐踏正當法律程序。民眾黨指出，事實上，柯文哲任台北市長期間，推動市政都是著眼於台北市的發展與市民福祉，一直以來的立場都是「尊重專業、依法行政」，京華城容積率之審議更是尊重都市計畫審議委員會的集體決議。近來執政當局動作頻頻，媒體上充斥假消息，企圖透過輿論風向羅織罪名之目的昭然若揭。面對無保請回遭高院撤銷，柯文哲在晚間7點16分左右搭車離開台玻大樓，面對記者追問，柯文哲則是戴上口罩沒有回應。