全國古蹟日「新北文資瞄廟妙」走讀礦業廟宇　認識新北文化資產

新北市文化局「2024全國古蹟日－新北文資瞄廟妙」系列活動熱鬧起跑，除了2大主題走讀行程「my mine」礦業路徑走讀、「temple tempo」寺廟文資小旅行外，還有考古遺址導覽、走讀板橋林家風華小旅行、民俗蹦火仔及不義遺址校園推廣，更以「布袋戲」串聯基北北桃，打造「唯偶獨尊」文資交流，揪大家從有形、無形文化資產認識新北市。
新北市文化局長張䕒育表示，響應2024全國古蹟日，今年新北推出兩大主題走讀行程，「my mine」礦業路徑走訪平溪、中和、鶯歌及新店4個行政區；「temple tempo」寺廟文資小旅行，則帶領民眾走讀新北9個行政區，包括板橋、新莊、淡水、蘆洲、泰山、汐止、貢寮、三重和三峽，其中3場結合工作坊體驗，將由銅鑼工藝保存者吳宗霖藝師，親自帶大家從手作銅鑼認識傳統工藝的力與美。此外，系列活動還有考古遺址導覽、走讀板橋林家風華小旅行，以及民俗蹦火仔、不義遺址校園推廣等活動，讓大家從多元視角認識新北文化資產。
記者會上由布袋戲大師李天祿所成立的「亦宛然掌中劇團」，結合傳統布袋戲戲台「彩樓」，帶來精采的布袋戲表演，現場氣氛熱烈，彷彿帶大家回到早期民眾聚集廟會或街頭看布袋戲的時光。今年全國古蹟日以「布袋戲」做跨縣市串聯，推出「唯偶獨尊」基北北桃文資交流推廣教育活動，由傳統表演藝術布袋戲保存者，包括陳錫煌、江賜美兩位人間國寶大師，新北文化獎得主許王、許正宗，以及「亦宛然掌中劇團」，在基北北桃四市6處宮廟，為學童演繹布袋戲精湛技藝，特別將傳統戲台「彩樓」直接搬進校園，讓學生們近距離感受布袋戲的藝術魅力，並由專業導覽老師解說寺廟中的龍元素傳統工藝，不僅是四市交流，同時也是跨世代傳承與流動。
此次，新北文化局還推出「龍來做伙」限量偶衣吊飾，在偶衣上呈現龍角、龍鬚、龍鱗、以及升騰向上的姿態，象徵龍光煥發、欣欣向龍，民眾只要參加9、10月的兩大主題走讀活動，就有機會獲得精美限量偶衣吊飾，歡迎大家龍來做伙賞文資。「2024全國古蹟日」系列活動，將於9月5日中午12時起開放報名，更多活動資訊，歡迎至新北文化局官網或至新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。
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記者會上由布袋戲大師李天祿所成立的「亦宛然掌中劇團」，結合傳統布袋戲戲台「彩樓」，帶來精采的布袋戲表演，現場氣氛熱烈，彷彿帶大家回到早期民眾聚集廟會或街頭看布袋戲的時光。今年全國古蹟日以「布袋戲」做跨縣市串聯，推出「唯偶獨尊」基北北桃文資交流推廣教育活動，由傳統表演藝術布袋戲保存者，包括陳錫煌、江賜美兩位人間國寶大師，新北文化獎得主許王、許正宗，以及「亦宛然掌中劇團」，在基北北桃四市6處宮廟，為學童演繹布袋戲精湛技藝，特別將傳統戲台「彩樓」直接搬進校園，讓學生們近距離感受布袋戲的藝術魅力，並由專業導覽老師解說寺廟中的龍元素傳統工藝，不僅是四市交流，同時也是跨世代傳承與流動。
此次，新北文化局還推出「龍來做伙」限量偶衣吊飾，在偶衣上呈現龍角、龍鬚、龍鱗、以及升騰向上的姿態，象徵龍光煥發、欣欣向龍，民眾只要參加9、10月的兩大主題走讀活動，就有機會獲得精美限量偶衣吊飾，歡迎大家龍來做伙賞文資。「2024全國古蹟日」系列活動，將於9月5日中午12時起開放報名，更多活動資訊，歡迎至新北文化局官網或至新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。