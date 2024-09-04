大巨蛋案也曾放水？他爆料：李文宗曾施壓都發局　別對遠雄太嚴格

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民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利，遭北檢約談、搜索並聲押，但前天台北地院裁定無保請回，柯文哲稱自己不知道京華城容積率達840%。曾任柯市府都發局長的林洲民爆料，2018年時任柯文哲市長辦公室主任的李文宗曾強行干涉大巨蛋案審議，要求更改會議紀錄，並對他咆哮、要求他離職。林洲民是知名建築師，2014年底柯文哲剛上任時獲邀出任北市都發局長。但到了2018年底，柯文哲連任，傳出林洲民因大巨蛋案立場與柯文哲不合而請辭，他當時說自己被7次明示、暗示，並要他轉任都更中心董事長，他拒絕「被請辭」，回到自己建築師事務所上班。林洲民今接受三立節目《關我什麼事》說，都發局審議大巨蛋案，李文宗都代表市長全程監督，還當著其他局處的面，要他更改會議紀錄，以免讓遠雄賣大巨蛋的利益受影響，他拒絕配合，李文宗乾脆直接當面咆哮，說他對大巨蛋太嚴格。林洲民說，李文宗強行、惡意干涉，嚴重侵犯中華民國文官體制，就兩個字「可惡」，「我現在口說無憑，但政風處2019年4月有我的文字聲明。」至於李文宗是否奉柯文哲命令？林洲民說，李文宗的職稱就是柯文哲市長辦公室主任。