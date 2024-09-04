特企／台灣「精品牛肉麵」賣進到韓國！華麗包裝讓網友直呼太精緻

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台灣精品牛肉麵代表-滿漢御品，續取得「ITi國際風味最高三星獎」、「亞太十大伴手禮-最高金獎肯定」等國際獎項肯定，今年8月更進軍國際開賣，展開一場精采的食力外交!即便在台灣也僅能在高端超市等限定通路才能看見的珍稀滿漢御品禮盒，近期竟在韓國現身，有不少韓國網友發現在韓國好市多青蘿店驚見這一款台灣精品牛肉麵-滿漢御品的蹤跡。因滿漢大餐在韓國即被視為台灣十大伴手禮的首選，對於台灣牛肉麵並不陌生，台灣泡麵特有的真實肉塊正是緊抓韓國客群的嚐鮮的心理；而近年滿漢大餐於香港、新加坡、菲律賓、澳洲等國際市場皆表現亮眼，成長趨勢40.54%，被視為「餐桌上的台灣之光」。滿漢御品於8/22開賣當日不少韓國消費者爭相購買，與在台灣相同，僅採限量限通路的模式銷售，開賣僅一周已有民眾在社群媒體上分享，據了解不僅韓國一般消費者喜愛，而此次滿漢御品的進駐，以其”珍稀”、” 高端禮盒設計”，加上滿漢大餐在韓國的知名度，頂級版滿漢御品雀屏中選，更被選為新店開幕的特別商品。日前在網路上可以看到韓國網友以及住韓的台灣網友在臉書社團和instagram分享在韓國好市多購買滿漢御品的照片，「好精緻好高級的泡麵」、「終於可以在韓國吃到台灣味的牛肉麵了!」、「看到家鄉味好開心」。滿漢御品不僅在國際發光，對於台灣消費高端市場持續耕耘，在話題性上以故宮聯名取得《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出的「熱門聯名泡麵精選TOP 5」，近期仍秉持一貫限定款限量的銷售珍稀性，近期因應中秋佳節推出台灣「中秋版限量禮盒」，限定版禮盒設計首次採用湖水綠為底色，象徵明亮寧靜，展現團圓佳節-月圓及尊榮圖騰-龍的意象，跳脫中秋版禮盒刻板用色，打造精品伴手禮由外到內的視覺與味覺尊榮犒賞。