台北羽球公開賽／李洋主場最終戰有退役儀式？本人盼「華麗轉身」

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▲李洋透露，在台北公開賽後可能會有幫自己辦的「退役儀式」，但目前具體情況還不確定。（圖／記者李政龍攝）

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在2024超級300系列台北羽球公開賽，最後一次在主場台灣合拍作戰，首場比賽對上法國組合Mael Cattoen／Lucas Renoir，他們以2：0速勝對手，賽後兩人一起接受訪問，讓媒體再次感受到他們輕鬆、幽默的受訪風格。李洋透露，在台北公開賽後可能會有幫自己辦的「退役儀式」，但目前具體情況還不確定。這一場比賽只花了24分鐘就結束，李洋和王齊麟不愧是兩屆奧運金牌組合，雖然巴黎回來之後一段時間沒有搭檔了，但面對實力有落差的法國組合，他們兩局合計只讓對手拿16分，以21：7、21：9輕鬆取勝。王齊麟賽後表示，這對法國對手非常年輕，以前也都沒有遇過，今天在主場作戰情緒上比較緊張，加上對方發接發變化多，風向也還在適應，所以第一局打得比較緊繃，不有過有李洋在場安心許多、搭檔也幫助自己進入比賽，後面就比較順利一些。李洋則說，「久違站上球場，前一陣子心理狀況放得很鬆，也質疑自己是否能再站上球場，很高興能和搭檔再次合作，並且和主場球迷互動。」李洋也表示，很感謝王齊麟和土地銀行的促成，「他和邱相榤現在正是要搶積分的階段，很感謝他們願意在這個階段讓我和齊麟搭配」。李洋在巴黎奧運後處於退役倒數階段，而在台北公開賽這個最後的主場賽事，在比賽落幕後是否會有一些特別的告別？對此李洋說：「聽說決賽後會有退役儀式，但到底怎樣還不確定。」而王齊麟則表示，「先把把每一場比賽打好，有機會拿到最好的成績就是最好的禮物」。雖然早早確定巴黎奧運後退役，但隨著選手身份的日子所剩無幾，是否真正開始有一種快要結束的感覺？對此李洋坦言可能有一點點感受到這樣的氛圍：「到年終賽的時候，我可能已經很久沒訓練了，因此在台北公開賽，可能就是我最後能以選手狀態拚戰的比賽，會希望能在這裡打出好表現，燦爛、華麗的轉身。」