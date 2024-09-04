《新北影響力》再獲肯定　新聞局奪傑出公關獎

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新聞局推出「新北影響力」品牌，以「新北影響力」系列影片製播案，日前參加財團法人公共關係基金會所舉辦的「2024傑出公關獎」，榮獲政府政策溝通獎傑出獎的殊榮。對此新聞局表示，這次有幸入圍並獲獎，代表新北市長期以來致力傳達的永續價值和正向影響力受到肯定。新北市新聞局所推出「新北影響力」品牌，所拍攝的系列影片獲頒傑出公關獎。競賽評審評定，「新北影響力」整合地方特色人物與聯合國ESGs永續發展目標，透過影像累積行政部門在公眾形象的影響力，以自媒體與實體活動的結合，傳遞以人為本的治理理念，建立好的品牌印象，開創以人為核心的政策溝通新模式。對此新聞局長李利貞表示，新北是擁有404萬人口的大城市，處處有動人小故事。「新北影響力」系列影片，記錄深耕新北市、具影響力的人物，透過他們動人的生命故事，傳遞各項永續價值，也深化新北市做為永續城市的影響力。李利貞也說，這次有幸入圍並獲獎，代表新北市長期以來致力傳達的永續價值和正向影響力受到肯定。新聞局表示，「新北影響力」品牌自2022年推出至今，已紀錄20位在各領域發揮正向力量的人物。今年以「The Power of Infinity」為主題，強調影響力可以創造無限可能。每周五在「我的新北市」臉書粉絲專頁上架人物影片，並於11月2日在松山文創園區5號倉庫辦理影響力論壇，近期將公布出席名單及報名資訊，歡迎民眾踴躍參與。