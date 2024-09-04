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金智媛厭世臉夢回《淚之女王》！開衩長裙露美腿　粉絲：女神降臨

記者朱祖儀／綜合報導

▲金智媛擔任《VOGUE TAIWAN》9月號封面人物，這次厭世臉登上雜誌，讓不少人又想起《淚之女王》的洪海仁，她還露出美腿，讓不少粉絲大讚「女神降臨！」（圖／VOGUE雜誌提供）
▲金智媛擔任《VOGUE TAIWAN》9月號封面人物，這次厭世臉登上雜誌，讓不少人又想起《淚之女王》的洪海仁，她還露出美腿，讓不少粉絲大讚「女神降臨！」（圖／VOGUE雜誌提供）
韓國女演員金智媛今年因演出夯劇《淚之女王》爆紅，不僅在南韓行程滿滿滿，也有許多國外行程要跑，7月還來台灣辦見面會，一舉一動都掀起討論。近來她還當上《VOGUE TAIWAN》9月號的封面人物，看到她穿著一身黑色洋裝，臉上是冷色調的妝容，略帶冷漠的表情，彷彿又看到《淚之女王》洪海仁現身，還有一套是露出修長美腿的造型，讓粉絲看了大讚「女神降臨！」

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這次拍攝《VOGUE TAIWAN》，金智媛換了3套以上不同的造型，其中一張看到她身穿黑色洋裝，臉上的妝容沒有過多的色彩，整體看起來非常清冷；接著她從黑色換成白色套裝，整體色調看起來比較明亮，不過配上她的厭世臉，看起來依舊高冷，宛如《淚之女王》洪海仁再度上身；還有一套她上身穿著黑色長袖上衣，下身則是開衩長裙，搭配黑色靴子，裙子設計讓她露出一雙修長白皙的美腿，讓人看了大流鼻血。

▲金智媛擔任《VOGUE TAIWAN》9月號封面人物。（圖／VOGUE雜誌提供）
▲▼金智媛的厭世臉彷彿「洪海仁」再度上身。（圖／VOGUE雜誌提供）
▲金智媛擔任《VOGUE TAIWAN》9月號封面人物。（圖／VOGUE雜誌提供）
不少粉絲直呼，「太美了」、「根本是女王降臨」、「好像又看到洪海仁出現在我面前」、「這個視角讓我愛了」、「已經被迷暈，好想再看到更多照片」、「應該請金秀賢在旁邊陪她的，這完全就是洪海仁」、「我的天啊！她看起來已經太完美了」、「金智媛真的是我最愛的演員，演技好又漂亮。」還有許多粉絲一句話都沒說，只獻給她滿滿的愛心。

不過其實金智媛的戲劇產量不多，在近4年內只接了2部劇，因為敬業的她希望全心投入作品。她也坦言，一開始對演戲並不是百分之百喜歡，曾在表現不好時感到焦慮，甚至難以入眠，「我總是小心翼翼，有時候它讓我感到困難，就像面對一項艱鉅的任務。然而，隨著我一點一點地克服它，我越來越能體會到『我真的很喜歡表演。即使害怕，我也希望能做好這件事。』當我感受到這一點時，我意識到自己真的很愛這件事，而這種感覺也越來越強烈。」

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