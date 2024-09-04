勞動部長任內催生最低工資法　許銘春：讓勞工經濟生活更有保障

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▲勞動部在今（4）日召開最低工資審議委員會並且做成決議，自114年1月1日起每月最低工資調至28590元，每小時最低工資調至 190元。（圖／許銘春辦公室提供）

勞動部在今（4）日召開最低工資審議委員會並且做成決議，自114年1月1日起每月最低工資調至28590元，每小時最低工資調至 190元，預計調升後約有257.18萬名勞工共享。對此，在任內倡議多年《最低工資法》立法程序的前勞動部長許銘春表示，她任內年年調漲基本工資，最後讓最低工資法制化，讓勞工經濟生活更有保障，經濟果實勞資共享。許銘春在擔任勞動部長的6年任期內，基本工資有6次調整，自107年至113年，月薪從22,000元調升至27,470元，每月增加5,470元，總調幅近25％；時薪從140元調升至183元，每小時增加43元，總調幅近31％。許銘春強調，今年是最低工資法實施第一年，提高勞工生活水準及促進勞資和諧一直都是她的心願，在她的任內，經過多方協調努力，最低工資法順利通過上路，納入物價指數及其他應該綜合參採的指標的考量，並建立了研究小組的機制，讓最低工資的調整，可以更客觀、更有依據，讓勞資雙方可以安穩工作、安心生活。且薪資調漲可以帶動產業升級，對於經濟發展更是正向。