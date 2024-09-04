川普喊有方法「保證解決俄烏戰爭」　但只有自己勝選才會公布

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美國前總統、共和黨候選人川普在今天播出的一次Podcast訪談上警告，俄烏戰爭恐怕會升級成為第三次世界大戰，這全是來自「美國缺乏領導力」，而自己有項能保證結束俄烏戰爭的嚴密計畫，不過他只有等到自己贏得11月美國總統大選後才會透露這些計畫。根據《法新社》報導，川普日前接受由弗里德曼（Lex Fridman）主持的知名Podcast節目，訪談期間川普稱自己有個「相當縝密的計畫」可以終結俄烏戰爭，同時他對中國也有某些還稱不上是計劃的念頭，唯有自己贏得11月總統大選才能公布，「因為如果我現在公布計畫，到時候就無法實踐，更沒辦法取得成功。川普強調，這個計畫「有一部分是驚喜」，還保證自己如果贏下總統大選，正式入主白宮就會達成這項協議，「這本來就是一場不該發生的戰爭」。美國副總統賀錦麗則批評川普多次對於蒲亭的公開讚揚，她在今年8月的民主黨全國代表大會（DNC）表示，作為總統她將堅定支持烏克蘭，賀錦麗也在演講中還承諾，將確保「美國贏得21世紀的競爭，而非中國」，並稱「我們將強化我們的全球領導地位，而非放棄」。