超商冷門服務「衛星影印」一頁500元！用途曝光了：討海人都知道

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▲有民眾發現，超商竟然有一個「衛星傳真」，印一頁就要價500元。（圖／翻攝超商官網）

台灣的便利商店無所不能，幾乎能包辦現代人所有的生活需求，除了買咖啡、寄貨之外，影印功能也是許多人常用的服務。不過就有民眾發現，超商竟然有一個「衛星傳真」，印一頁就要價500元，不禁好奇它的真實用途。對此，就有許多過來人揭露真實用途：「討海人都知道」。一位網友近期前往7-ELEVEn超商，結果在影印機上看到除了一般的黑白、彩色項目之外，還有一個「衛星傳真」項目，而且印一頁就要500元，讓他忍不住好奇「好想知道真的有人用過衛星傳真嗎？」貼文曝光後，立刻引發超過萬名網友的好奇心，紛紛笑稱「嫦娥那邊收得到嗎？」「小時候以為衛星傳真是傳給外星人的」、「之前有看過外國人不知道要回傳什麼回國家，遇過一次」。隨後也有內行人跳出解釋，「討海人都知道，在沒有光纖，沒有基地台的情況下，例如郵輪旅遊、遠洋漁船貨輪、海軍、高山地區，就需要衛星收發設備」、「現在旅遊業還是很常使用國際傳真，日本飯店、餐廳等業者大多還是習慣用傳真預約」，但隨著衛星網路更普及後，許多遠洋漁船的船員也改用網路聯繫家人了。留言區還出現用過「衛星傳真」的過來人分享經驗談，「小時候用過一次，在過年期間不知道哪根筋拐到，兄弟姐妹把自己的紅包錢湊一湊，給在跑遠洋漁業的長輩，開心的長輩立刻打遠洋電話回來唸我們這群小鬼」，溫馨過程也讓大批網友大讚。