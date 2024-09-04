台股崩跌999點 ！專家估短線低檔區間震盪　操作優先選擇這2類股

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美國公布8月製造業數據低於預期，引發經濟衰退疑慮，加上傳出AI龍頭輝達（NVIDIA）收到美國司法部傳票，面臨反壟斷法調查，輝達股價重挫，台股今（4）日一度崩跌1170.04點，終場仍大跌了999.46點，單日跌4.52%，收在21092.75點，外資賣超台股更破千億元。專家預估，短線台股恐在21000點震盪整理，可能要等到蘋果新機效應，再搭配AI相關伺服器的營收公布，若有不錯表現，台股有望獲得支撐，建議大型績優股或短線較有題材的蘋果概念族群是較好操作策略。台新投顧副總經理黃文清今日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，台股重挫千點，主要受2事件影響，第一就是美國公布ISM製造業數據低於預期，引發投資人對美景氣衰退的疑慮，導致美股重挫尤其科技股，畢竟科技股面對景氣疑慮本來就較為敏感，再加上輝達（NVIDIA）收到美國司法部傳票，面臨反壟斷法調查，導致輝達股價重挫，輝達又是AI昂重要的指標公司，台股也承受較大壓力，一度失守21000點，崩跌1170點，來到20922點。黃文清認為，短線要留意21000點整數關卡支撐力道，輝達事件後續仍要再觀察，即便之前就有消息傳出，最後也未必會被認定壟斷市場，但調查勢必維持一段時間，尤其當下又有美國景氣疑慮，投資人會有一定程度的擔憂，可能要等到蘋果新機效應，再搭配接下AI相關伺服器的營收公布，若能繳出不錯成績單，就有機會支撐台股。他預估，台股可能先在21000點區間震盪整理，主要是今日市場已重挫反應輝達事件，明天台股跌幅可能趨緩，甚至可能小漲小跌，只是短期因有美國景氣疑慮及輝達事件影響，在缺乏上漲動能之下，台股仍將在低檔震盪整理。此外，他也提醒投資人，由於前波反彈至今已有一段不小幅度，短線可能有獲利回吐調節，建議進一步視持有股票公司的營收及獲利表現，如果股票本益比較高，留意可能有修正風險，接下來大型績優股或短線較有題材的蘋果概念族群是較好操作策略。至於台積電同樣面臨大盤整理，黃文清表示，後續變化要看輝達及蘋果新機銷售情況，原則上這種績優科技股，還是值得留意，唯一短線會面臨獲利回吐賣壓或看到利空消息減碼的壓賣，建議短、期要挑選時間點，再進場布局。