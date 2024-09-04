影／麟洋配再次合體！賽後鬥嘴　李洋調侃：王齊麟在緊張時特別強

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台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今（4）日在2024超級300系列台北羽球公開賽再次合拍作戰，首場比賽以2：0擊敗法國組合Mael Cattoen／Lucas Renoir。賽後兩人展現夥伴愛，李洋調侃王齊麟「緊張時更強」，而後者則表示李洋給自己很大的安心感，讓他滿足於舒適圈，受訪時氣氛歡樂。此役麟洋配受到的挑戰不多，賽後兩人開啟「鬥嘴模式」，王齊麟自曝今天開賽打得比較綁手綁腳，再次於主場作戰心情上有些緊張，李洋則吐槽他：「他緊張的時候特別強，需要一點緊張感，太放鬆就會開始玩起來。」李洋解釋說，適當的壓力可以讓王齊麟更專注在賽事上，打得更好。他也說這次兩人能夠再次搭檔，真的很感謝王齊麟和土地銀行都願意促成，讓自己有機會在主場球迷面前「華麗轉身」。王齊麟近期已經開始和邱相榤在巡迴賽上搭檔，這次台北賽久違重組奧運金牌組合，他也想念起李洋的好：「（兩人）模式不太一樣，配阿邱（相榤）的時候會提醒自己要連貫、要連貫；配李洋的時候則因為他的節奏非常快，又很清楚自己要幹嘛，給我安心感、會很像要依賴他，自己就會忘記要連貫這件事情，或是想要去拚一拍，節奏就有點亂，忘記場上該做什麼，在角色切換上還需要去加油吧。」