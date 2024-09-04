鳳小岳愛妻懷孕9月卻引產！回憶親抱寶寶瞬間：不要留下遺憾

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▲鳳小岳在《披荊斬棘》中演繹古琴。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

由鳳小岳參演的男團競技節目《披荊斬棘4》，節目上周迎來二公舞台演出，在隊長尤長靖的帶領下組成「表白five」舞台，組員包括鳳小岳、MIYAVI（石原貴雅）、黃瀟與朱星杰，以樂團結合唱跳改編蕭亞軒的〈表白〉，其中又以MIYAVI三味線與鳳小岳古琴隔空對彈融合，最讓粉絲驚艷。而身為演員多年的鳳小岳，在去年推出首張個人專輯，他沒有多聊到內心世界，近來才終於在節目中罕見透露，其實妻子先前在懷胎9個月時，不幸需要引產，他抱著孩子的瞬間就意識到「不能留下遺憾。」鳳小岳在合作無間的「表白five」舞台演出後，他發文表達對隊友們感激之情，也盼以舞台鼓勵觀眾永遠有勇氣對自己心之所向的事物大聲表白。該舞台也以觀眾投放892分的火力值，獲得弟弟組第一、全組別第二，鳳小岳也直呼：「這次的演出實在太過癮了吧！」而在籌備期間，他們先是由鳳小岳與MIYAVI以unplugged木吉他的方式進行編曲，5人阿卡貝拉的合聲，加入朱星杰與黃瀟的Rap，展現多元曲風的融合；為了突顯專業舞者黃瀟的特質，MIYAVI向導演組提議加入節奏、戲劇感十足的日本傳統樂器三味線，而導演組另建議再加入一種樂器演出，鳳小岳主動攬下大任。為此鳳小岳回到山上的家，尋找匹配的樂器，無論是倍革胡、手風琴、傳統大鼓或非洲雨棍，演奏都手到擒來。而鳳小岳以演員出道多年，去年推出個人首張創作專輯《柒》，當時談到發片的契機，他僅表示「不想留下遺憾」；日前在節目中，當尤長靖問到哪一刻開始想要做第一張專輯時，鳳小岳猶豫片刻後吐露心聲，表示在妻子9月懷胎卻不幸引產時，自己抱著孩子的瞬間意識到，「在那當下我沒有任何時間可以抱怨，因為所有生命的時間都是有限的⋯我現階段能做的就是盡量讓自己不留下遺憾，並且在能力範圍內要把自己做到最好，所以想做音樂呀！做音樂真的很療癒。」