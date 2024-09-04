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世界棒球12強票價表流出！看中華隊最便宜只要200元　棒協回應了

記者路皓惟/綜合報導

▲第3屆世界棒球12強賽將於11月在台灣舉行，票價表意外流出，中華隊賽事票價從200元起跳，棒協澄清票價尚未公布，以9月下旬正式公告為準。（圖／取自X）
▲第3屆世界棒球12強賽將於11月在台灣舉行，票價表意外流出，中華隊賽事票價從200元起跳，棒協澄清票價尚未公布，以9月下旬正式公告為準。（圖／取自X）
世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽將於11月在台北大巨蛋進行預賽，雖然中華棒協預計9月下旬才會公布票價，但最近網路上流出一張疑似12強賽的票價表，最高價為3380元，最低票價則為200元。對此，中華棒協表示，票價一切由官方公告為準。

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台北大巨蛋成為今年棒球12強賽事的場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。本屆12強中華隊與日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲同屬B組，取分組前2晉級超級循環賽，並由超級循環賽前2名爭奪冠軍。

近期網路上流傳一張疑似12強賽的票價表，票價範圍從200元至3380元，其中11月13日「台日大戰」，以及11月16日的「台韓大戰」，「應援A區」票價3380元最貴，最便宜200元票價則在最高層看台的「內野一般區」。

對於12強票價表意外流出，中華棒球協會秘書長林宗成指出，目前正式票價尚未公布，網路上流傳的票價未經過官方確認，棒協將於9月下旬公布票價資訊。

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