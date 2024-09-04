中能風場完工　王錫欽：中鋼未來改以入股方式投入離岸風電

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裝置容量達 300 MW 的中能離岸風電場日前全數完成安裝，是台灣目前國產化比例最高的風場、第一個提前完工的風場。中能風場發起人為中鋼公司，中能發電公司董事長暨中鋼代理董事長王錫欽今（4）日直言，中鋼未來不會缺席離岸風電，但比起擔任風場開發商，更可能會朝向入股風場形式。中能離岸風場是案場發起人為中鋼，並與國際上具有離岸風電實務經驗的丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發，2018年中能風場獲配300MW，須於2024年底前完成併聯商轉；換言之，中能風場提前3個月就達標，為國內截至目前為止第一個達到這項紀錄的離岸風場。中鋼與CIP今日舉辦完工感恩典禮，王錫欽致詞時感謝合作夥伴、銀行團及政府在這2200多天的幫助，讓中能風場可以順利完工，強調中能風場商轉後，預估每年可發電逾11億度，減碳潛力約55萬噸，有助中鋼綠能轉型。王錫欽受訪表示，台灣發展離岸風電有「天時地利政通人和」四大優勢，即便中間遇到疫情的挑戰，「千金難買少年貧，就是在貧困的過程之中，反而能夠淬煉出真實的能力。」回顧過去，中鋼除了在中能風場擔任開發商，也透過興達海基打造本土水下基礎供應鏈，致力於台灣離岸風電國產化，可說並未缺席台灣推動離岸風電初期發展。但自從第二階段潛力場址的中能風場後，中鋼就未擔任起開發商，再加上，興達海基迄今為止也未投入第三階段區塊開發國產化供應鏈，較難看出中鋼在未來台灣離岸風電的角色。對此，王錫欽受訪表示，中鋼是排碳大戶，預計2035年需要20億度的綠電才能達到碳中和，因此中鋼會繼續參與離岸風電，「但參與方式會有所調整。」他解釋，中鋼主導中能風場，但還好有CIP協助，「如果我們獨立主導，我跟大家坦白地報告，完全沒有能力。」經過這次經驗，中鋼清楚了解風場風險管理非常嚴苛，連問題在哪裡都不知道，所以未來就會朝向以入股方式來參與風場開發，進而取得相對應綠電，而非自己跳下去主導。至於興達海基未來所扮演角色，王錫欽坦言，興達海基是自己在中鋼43年壓力最大的業務，表示一開始國內零組件體質不好導致生產成本墊高，但經過一定時間，現在也建立百分之百在地化技術能力及產能。接下來，興達海基必須要降低成本，其中關鍵就是政府給予有彈性的國產化，例如水下基礎部分零組件讓興達海基也能進口，而非一昧交由國內供應商生產，認為國產化未來須「汰弱留強」策略，哪些可發揮台灣優勢繼續扶持他們，沒有國際競爭力的就要開始退場。