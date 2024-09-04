陳曉東攻蛋前不藏了！曝曾合作言承旭　虧羅志祥模仿「像得肺癆」

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▲那那大師（左）大讚陳曉東（右）俊帥外表始終如一。（圖／小鋼砲娛樂提供）

準備邁入出道30周年的陳曉東將於9月28日在小巨蛋舉辦「REFLECTION心有獨鍾30週年」演唱會，近期來到那那大師節目「解放自我」，除了獻唱招牌金曲〈心理遊戲〉、〈比我幸福〉等，更難得犯歌癮帶來許多鮮少公開演唱的曲目。不僅如此，陳曉東也分享許多往事，透露以前曾找到言承旭擔任MV男主角，沒想到之後對方成為F4，成為另一位偶像天王，還笑說「羅志祥很愛模仿我唱歌，可是他唱的樣子好像得了肺癆。」幽默言論讓現場笑聲不斷。出道就以陽光大男孩形象奠定人氣的陳曉東，即將在月底首次登上台北小巨蛋，這次特地來到那那大師人氣單元「你最近好嗎？」宣傳。見到陳曉東的那那，直誇本尊就像是灑了一道光，出道30年依舊保持在頂標狀態，好幾次對到眼都讓他小鹿亂撞。節目開場特別選唱以鋼琴伴奏的〈心理遊戲〉抒情版本，帶來截然不同的歌曲風格，陳曉東稱自己是「歌庫」，腦海存放不同時期的經典作品，就連台語歌曲都難不倒他，不但現場即興哼幾句〈酒後的心聲〉，還跟那那一起對唱〈雪中紅〉，連經典〈舞女〉都能說唱就唱。為了瀏覽陳曉東出道近30年的演藝精華，那那特別整理許多過往精彩片段，包含剛出道時期的青澀畫面，還有各種人氣代言廣告，以及當年襲捲全台灣的電信廣告，熟悉台詞「Just Call Me , Be Happy」一出現，彷彿所有人走進時空隧道，陳曉東的俊帥外表則始終如一。那那更挖出好幾段綜藝節目的珍貴瞬間，無論張小燕、張菲、吳宗憲的節目，都能見到陳曉東的身影，尤其看到當年最火紅整人節目，也讓他直呼：「我到現在都還記得整個過程，說要整電視台的主管，結果自己被整了。」首度來到那那大師節目，除了回顧大眾熟悉的金曲，陳曉東也透露〈比我幸福〉的幕後故事，他提到「當時我收到這首歌的時候覺得一定會中，還在凌晨三點鐘打電話給唱片公司老闆，結果不小心吵到對方，好險意見有被採納，還給我大筆預算去英國拍封面跟MV，最後真的得到很大迴響。」陳曉東還提到當年的〈我比誰都清楚〉更請到言承旭擔任MV男主角，後來拍完他就組F4，也成為另一位偶像天王了。個性十分幽默的陳曉東，笑稱自己的歌唱風格是「斷氣式唱法」，每次在快要換氣的時候，聽起來就好像要斷氣，他更笑說「羅志祥很愛模仿我唱歌，可是他唱的方式都好像得到肺癆一樣。」