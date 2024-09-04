66歲陳文茜敗血病發太痛苦！竟動念安樂死　製作人1句話拯救她

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳文茜與直播主持人錢怡君，在19週年直播節目中線上互動對談。（圖／TVBS提供）

▲《文茜的世界周報》邁入19年之際，主持人陳文茜在線上與網友展開直播互動。（圖／TVBS提供）

《文茜的世界周報》在昨（3）日滿週年，66歲主持人陳文茜特別企劃直播節目，以「逆轉人生，不怕從0開始」為題，講述當時決定製作世界周報的動機，與線上近4萬5千名觀看直播的觀眾互動。陳文茜回想重病時，因為病痛折磨，讓她險些失去生存意志，甚至動了念頭想安樂死，是《文茜的世界周報》製作人的一句話，將她從中拉了出來。陳文茜私下吐露，在敗血症病發時，她整個人意志力都垮掉，每天痛苦的時間遠多於開心的時間，甚至動了安樂死的念頭。而將她從生命低潮拉出的，竟然是製作人的一則訊息，她透露：「當時手機突然響起，原來是世界周報的製作人訊息寫著：『文茜姐，你是不是忘了分稿？』」感到責任與使命感的陳文茜，這才從疾病中將自己拉出。陳文茜回想當時儘管因為病情，導致主持節目時手一直抖，講話也太過快、氣太過短，但還是努力完成錄影，她感性的說，「若沒有當時的世界周報，或許無法撐過自己病重的這兩年」，顯見這個節目對她的重要性。前幾次週年網路直播中，陳文茜因為身體因素，只能虛弱的躺在床上與觀眾互動。此次19週年直播，身體情況好轉的她，戴著招牌墨鏡、坐在偌大的書房中，訴說2005年投入《文茜的世界周報》的契機，「我是從其他收視率很高的節目來的，但我決定把它親手『宰了』，這個節目就是《文茜小妹大》。」當時政論節目如雨後春筍般出現，但陳文茜勇於嘗試做沒人敢做的事，停掉這個節目，並自砍三分之二的主持費、說服電視台老闆，從零開始做《文茜的世界周報》，這也是這次定調直播主題「逆轉人生，不怕從0開始」的緣由之一。直播最後，她特別感謝《文茜的世界周報》的所有觀眾，讓自己感到生命是有價值的，即使自己再也不會健康、即使只擁有夕陽，她也會繼續抓住這個夕陽。