柯文哲無保請回撤銷！台北地院明重開羈押庭　 承審法官背景曝光

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台北市前副市長彭振聲、民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案，日前雙雙遭檢方聲押禁見，前（2）日凌晨法院結果出爐，裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，事後檢方及彭振聲律師均提抗告，今（4）日最新消息指出，高院裁定撤銷柯文哲無保請回，將於明天上午9時30分開庭，對此，外界預估會由曾自稱「綠色法官」的呂政燁法官負責。據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。由於彭振聲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，昨天北檢檢察官前往台北看守所訊問應曉薇、沈慶京等人後，下午已將抗告書送抵北院，而彭振聲的律師也同樣提出抗告，並強調彭振聲並沒有羈押的原因及必要性。稍早最新消息指出，柯文哲無保請回遭撤銷，至於彭振聲則因律師忘記讓他在抗告書上簽名蓋章，高院遂依規定命其補正後再另行裁定。消息曝光後，外界依照北院法官輪值表推論，將由曾被前民進黨主席施明德爆料過的呂政燁法官負責，據悉，多年前呂政燁審理施明德與王世堅的誹謗案時，說過「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」等語，不過相關言論遭呂政燁及北院否認。