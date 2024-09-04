離岸風電3.2簽約有變數　CIP：視3.1風場融資進展決定

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台灣離岸風電近期因國產化政策被歐盟提告WTO入陰霾，所幸哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（4）日宣布中能風場完工，可謂讓離岸風電撥雲見日。但當被問到接下來是否確定簽署離岸風電區塊開發第3階段第2期（簡稱3.2）開發合約時，CIP則表示會視3.1風場融資狀況，留下更多不確定性。台灣離岸風電近期陷入多事之秋，歐盟7月向世界貿易組織（WTO），針對台灣政府強制離岸風電國產化比率提出爭端解決，經濟部9月將組團赴歐盟諮商；海龍風場上月也發生CO2外洩，造成17人送醫、2死的嚴重工安意外。所幸，中鋼與CIP合作開發的中能風場提前完工，讓陷入陰霾的台灣離岸風電可以喘一口氣。當被問到CIP是否有因WTO爭端解決被諮詢？CIP區域總裁許乃文表示，迄今為止歐盟都未詢問CIP對台灣國產化建議，而公司歡迎歐盟來問關於國產化意見，相信無論國產化多或少都影響在台灣開發，因為有自信都可以達標，「要我們多做也可以，少做也可以。」而CIP在3.2以渢妙二號獲得排序第4，獲配600MW。但當被問到11月是否確定簽署行政契約，鎖定風場開發時，許乃文卻語帶保留，強調目前CIP都是專注在9月中的3.1融資；如果銀行有好的意向，才可能繼續往下看。她解釋，3.1的渢妙計畫已是CIP在全球曝險最高的案場，這背後在供應商及包商付款方面已經投注90億元，如果還沒有辦法取得銀行融資，就算公司口袋再深也不能一直燒下去。許乃文話鋒一轉，如果連3.1成功可能性最高的渢妙都沒有獲得本土銀行支持，「用台灣的風發台灣的電，給台灣的用電大戶來增加台灣出口競爭力，這時候還沒有新台幣融資，不是很丟臉？」如果官股銀行不挺國家政策，那麼還有誰可以支持政策？她總結，如果一家完全由歐洲廠商開發的渢妙風場可以在達成台灣國產化要求、獲得本土銀行支持完成風場，那麼相信很多流言將被破除，也有助於台灣在WTO立場上爭取一點平衡。