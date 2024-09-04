賈永婕到101首日失言喊「負責美麗時尚」！慘遭酸：第1天就得罪人

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▲賈永婕在記者會上的一番言論，讓網友質疑她未來也會不斷出包。（圖／記者陳明安攝，2024.09.03）

50歲的藝人賈永婕，日前宣布接任台北101董事長，掀起轟動，而昨（3）日在就職記者會上，也吸引不少媒體爭相報導，但賈永婕疑似因為太過高興，在記者會上竟脫口驚人言論，笑著表示自己會負責美麗時尚，而專業問題則交由總經理朱麗文處理，讓網友傻眼，直呼：「這是失言嗎」、「上任第1天就得罪人。」沒想到此話一出，竟引起軒然大波，而回顧當天的記者會現場，當時賈永婕坦言自己這次是來「拜碼頭」的，準備未來要和總經理一同打拚，並笑稱朱麗文會專攻專業精準等領域，而自己則是要顧好時尚與美麗，讓不少網友質疑，是否算是失言：「明明沒講錯，但怎麼好像哪裡怪怪的。」掀起其他網友討論，並笑稱：「第一天就失言」、「我懷疑董事長在偷酸，但我沒證據」、「上任第一天就得罪人。」不過同時也有網友認為賈永婕的言論非常不妥：「感覺是花瓶一枚！」、「有瘋狂失言跟出包的預感」、「這樣說話不好吧」、「第一次聽到有人把自己在企業的角色定位為花瓶」、「很失禮，我還以為她是89妹，沒想到是英國的大學畢業的高材生。」但賈永婕倒是信心十足，不僅強調自己會大力推動101的發展，還喊話要引進米其林並提高觀景台的人流，甚至當天還在社群上發文，對自己許下承諾：「期許自己勇於承擔、勇於開創！」