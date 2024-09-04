周興哲台大師妹曝光！勇奪校園創作精英獎　首張專輯進度曝光

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▲張耀生（左起），周興哲、法蘭姐、鄭心慈、何思靜、迪布斯.巴奈一起開心合照。（圖／星空飛騰提供）

中華音樂人交流協會成立至今近30年，歷經華語流行音樂昌盛的美好歲月，長年致力於華語原創歌曲之推廣。連三年獲文化部的支持，為鼓勵大學校園音樂創作之風氣，再度舉辦「第三屆校園創作菁英獎」選拔活動。第一屆優勝呂允順利簽入鍾成虎老師的創藝添越，成為金曲獎、金馬獎得主盧廣仲的師弟；而第二屆得主迪布斯.巴奈目前仍在台大社會系就讀，也因完美的嗓音、多樣的創作才華，被業界炙手可熱的星空飛騰國際娛樂一眼相中，加盟旗下栽培，並成為「新世代創作天王」周興哲（Eric）的師妹，目前正錄製第一張創作專輯。中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，「校園創作菁英獎」對新生代音樂人才培植與舉薦，也如同往年「年度十大專輯暨十大單曲」選拔，同等受到唱片圈的關注與重視。所以除了由自身擔任召集人以外，首屆邀請了黃韻玲、陳子鴻、薛忠銘、方文山，第二屆邀集陳建騏、陳建寧、鍾成虎、黃婷、吳易緯等唱片圈赫赫有名的大腕級人物，共同組成選拔委員會。只要經委員會同意薦舉之原創詞曲作品（不限名額），每首作品之詞曲創作人，可獲頒獎座及共同獎學金新台幣2萬元，且有機會參與流行音樂相關產業的媒合活動。第二屆優勝者迪布斯.巴奈也以過來人身份，分享參加「校園菁英獎」的點點滴滴，她提及「校園創作菁英獎的規則，是當年度參與大專生音樂比賽前三名者皆可投稿報名，再由MUST選出十位優勝者予以嘉獎。」她更分享其實從第一屆就已參與，只不過第一屆時鎩羽而歸，她與夥伴共組的「墨非定律」再接再厲，繼續挺進第二屆，「這回以第40屆政大金旋獎創作大賞歌曲〈愛〉報名，並且成功入選，有幸得到在北流場地演出之機會。」迪布斯.巴奈以自身例子勉勵年輕後進千萬不要氣餒，「第一次報名未入選時，團隊成員都備感沮喪；然而第二次再報名時雖戰戰兢兢，卻無心插柳柳成蔭，大家都十分驚喜、喜出望外。」迪布斯.巴奈說道，「當天有許多專業評審老師在台下聽我們演出，也和其他業內前輩、參賽者有許多交流，到現在為止都還會與當時認識的朋友相互支持，這樣的感覺非常好！」而最令她印象深刻的，莫過於當天有專業的妝髮以及服裝老師協助，「讓我們在台上能以最好的狀態表現，此外，當天晚上我也宴請所有曾經幫助過墨非定律的朋友小慶功，大家團聚的感覺十分溫馨。」