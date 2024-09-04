泰勒絲驚傳戀愛造假！球星男友「分手合約」瘋傳　公關公司回應了

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▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）和美式足球球星男友特拉維斯凱爾斯（Travis Kelce）目前正穩定交往中。（圖／美聯社／達志影像）

▲合約清楚寫著兩人分手官宣的時間等內容。（圖／翻攝自REDDIT）

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）的感情生活一向備受關注，她和美式足球球星男友特拉維斯凱爾斯（Travis Kelce）目前正穩定交往中，小倆口也不時會在大眾面前撒糖放閃，然而網路上就流傳一件文件，標題寫著「凱爾斯與泰勒絲分手後的公關全面媒體計畫」，引發外界瘋猜兩人熱戀只是在作秀，對此，凱爾斯的公關公司Full Scope立刻澄清這份文件是造假。該份文件看似是凱爾斯委任的公關公司Full Scope所擬定的「分手合約」，內容詳盡，清楚寫著兩人會在9月28日官宣分手，等到媒體熱度降溫，差不多在3天後會發完整聲明，還強調聲明口吻要「優雅、尊重、雙方相互尊重」。聲明內容寫著：「經過慎重考慮，凱爾斯與泰勒絲決定分道揚鑣。他們都尊重彼此的私人生活，並感謝大家在此期間對他倆隱私的尊重。他們都致力於自己的職業與個人成長。他們仍是朋友，並希望彼此一切順利。」不僅如此，還強調這份聲明的重點會放在凱爾西的「個人成長」，淡化分手為生活中的一部分，事業和體育方面的成就才是重點。然而這份合約，外界大多都不採信，還有網友發現合約內容文法很奇怪，懷疑是用ChatGPT寫的。凱爾斯公關公司也火速出面回應文件是造假，硬起來表示將會採取法律行動，找出造謠者的源頭，而泰勒絲方面並沒有任何回應。