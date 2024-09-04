明年最低工資「月薪2萬8590元、時薪190元」　學者：傳產業衝擊大

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▲113年最低工資審議會議。（圖／記者朱永強攝，2024.09.04）

勞動部今（4）日召開最低工資審議會，決定調升明年最低薪資4.08%，其中月薪新台幣2萬8590元、時薪190元。文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，審議會的結果可以反映時下經濟指標，而且符合多數勞團的期待。他也預估，最低工資調幅4.08%對於大型企業較無影響，反倒中小型企業，特別是加薪能力有限的扣件業、出口導向為主的傳統產業衝擊較大。今年適逢《最低工資法》上路元年，身為召集人的勞動部長何佩珊今日主持最低工資審議會，集結勞、資、學、政全體委員共計21人討論最低工資調幅，決定明年1月1日起每月最低工資新台幣2萬8590元，相較今年2萬7470元調升4.08%，每小時最低工資以等比例調整，取整數為190元，後續將由勞動部陳報行政院核定結果。李健鴻表示，最低工資審議會的結果完全反映消費者物價指數年增率（CPI），以及部分經濟成長率（GDP），而且最低工資的調幅4.08%，比較接近、符合多數勞團在審議會前的公開說法與期待，相對來說可能不是多數資方團體的想法。李健鴻指出，最低工資的調幅4.08%對於絕大多數企業而言影響有限，尤其大型企業為了招募員工，都在想盡辦法提高薪資，而且目前台灣多數勞工的收入皆已超過最低工資的標準。不過他也認為，對於部分企業，特別是扣件業、出口導向為主的傳統產業衝擊較大。李健鴻更進一步提到，新冠疫情解封以來，大型企業為了緩解缺工問題，都在持續調整薪資以利招募員工，即便中小型企業的情況略有不同，多數中型企業仍會效仿大型企業調整薪資的做法，以防招募、留住人才出現困難，反而小型規模企業加薪的能力比較有限。