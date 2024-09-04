富邦悍將慘兮兮！9月仍然「一勝難求」　1：2不敵味全龍苦吞5連敗

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中職富邦悍將今（4）日主場迎戰味全龍，打線遭到龍隊艾璞樂、銳歐和陳冠偉聯手壓制，整場僅擊出5支安打，9局下最後反攻留下二壘殘壘，而味全龍則是靠著吉力吉撈．鞏冠致勝安打，終場味全龍以2：1擊敗富邦悍將，讓富邦吞下5連敗，進入9月勝場依舊還未開張。3局上，陳品捷、李凱威先後擊出安打，吉力吉撈．鞏冠擊出帶有2分打點的安打，幫助味全龍打破僵局，以2比0領先。富邦先發陳仕朋主投5局被敲6支安打，失掉2分都非自責分，無奈就是等不到打線火力支援。味全龍洋投艾璞樂主投6.2局只被擊出3支安打，送出4次三振和3次保送，僅在5局下因李宗賢高飛犧牲打失1分。味全帶著1分領先進入9局下，王苡丞代打上場，靠觸身球上壘，並靠犧牲短打和暴投推進上三壘，但周佳樂吞下三振，最後陳冠偉K掉戴培峰，鎖定比賽勝利。富邦悍將8月狂吞下17場敗仗，創下中職單月最多敗紀錄，進入9月後還是一勝難求，目前已經苦吞5連敗，全隊籠罩在低氣壓之中。樂天桃猿今晚靠著朱育賢3安猛打賞，包含一發兩分砲，打進4分打點，終場以9：3擊敗統一獅，中止3連敗。 1局上，獅隊先發胡智爲陷入亂流，接連被陳晨威、林智平、朱育賢、林承飛、林子偉擊出安打，單局失4分，統一獅在3局下靠邱智呈和陳傑憲的安打追回1分。5局上，朱育賢轟出兩分砲，樂天將比分擴大至6：1，也把胡智爲打退場。7局上，朱育賢在滿壘時敲出安打，帶有2分打點。雖然統一獅林安可在8局下回敬一發兩分全壘打，但最終獅隊仍無力回天，樂天中止3連敗。