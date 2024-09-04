最強外掛安芝儇超接地氣！回韓任在地觀光大使　嗨喊：我是高雄人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇曝光自己與吉祥物「高雄熊」合影，還有拿美濃紙傘拍美照的模樣，讓網友大讚：「高雄小豬豬。」（圖／IG wlgus2qh）

來自南韓、近幾年來台發展並加入台鋼雄鷹啦啦隊的「最強外掛」安芝儇，因為過於喜愛高雄，因此決定搬到高雄居住，更時常在IG和網友分享自己在高雄的日常，今（4）日安芝儇曝光自己受邀出席「2024高雄韓國觀光推介會」，更以高雄代表身分發聲，也讓她嗨喊：「我是高雄人！」安芝儇在參與活動過後，也火速在社群上曬出今天的照片，只見安芝儇將頭髮綁成公主頭，還穿了全白的連身短洋裝，搭配白色高跟鞋，更將指甲也塗成白色，看上去整個人仙氣飄飄，相當美麗，不只如此，安芝儇還拿著高雄美濃紙傘拍照，更和吉祥物「高雄熊」合影，更開心表示：「我是高雄人！」看起來相當喜歡高雄的在地文化。粉絲也紛紛湧入留言區，嗨喊安芝儇是高雄最美的風景：「小豬豬最棒」、「謝謝高雄人小安的宣傳」、「沒意外的話，小安可能明年也可以拿到就業金卡」、「高雄小豬豬」、「果然是高雄女神」、「小豬豬最高。」安芝儇自從來台發展，並加入高雄的台鋼雄鷹後，也決定正式搬到高雄居住，安芝儇也總在YouTube上與粉絲分享在地文化，但卻被粉絲吐槽：「無時無刻都在吃。」也因此意外獲得「小豬豬」的封號，但也被網友封為高雄最強觀光大使，笑稱以後前往高雄，再也不怕不知道要吃什麼美食。