只有3天！全家酷繽沙買一送一、大雪糕15元　7-11濃抹茶冰淇淋5折

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▲全家本週康康五優惠，指定酷繽沙、百吉巧克力雪糕買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11四葉至福焦糖風味雪糕、抹茶風味雪糕、牛奶風味雪糕任選買一送一。（圖／7-11提供）

7-11、全家指定冰品狂殺5折！包括全家康康五優惠，自明（6）日起限3天，有黑炫拿鐵酷冰沙買一送一優惠，還有百吉巧克力脆皮大雪糕也買一送一，原價30元、特價15元。7-11則是推出四葉至福抹茶風味雪糕、四葉至福北海道牛奶風味雪糕通通任選買一送一，還有焦糖風味也可搭配優惠。全家本週康康五優惠提早曝光，自明（6）日起限3天，包括黑炫拿鐵酷冰沙、百吉巧克力脆皮大雪糕都有買一送一優惠，熱銷的泡麵、能量飲也限時優惠中。並且週末五六日期間持7大信用卡／悠遊卡／全盈+pay 滿300元立折33元，趁著雙重優惠囤購冰品，相當於不用半價爽吃。◾全家自有品牌仙草飲買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾PowerBOMB爆能能量飲料買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾雙響炮鹽味豚骨湯麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾持7大信用卡／悠遊卡／全盈+pay 滿300元立折33元7-11即起指定冰淇淋買一送一，還有任選第2件6折優惠同步登場，9月4日至9月8日憑icash2.0、OPEN錢包以及icashpay三大支付消費限時再享滿千現折50元優惠。◾四葉至福焦糖風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾四葉至福抹茶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾四葉至福北海道牛奶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）◾不二家milky一口冰淇淋第2件6折，8折（原價89元、72元）◾不二家超濃milky冰淇淋第2件6折，8折（原價89元、72元）◾LOTTE爽冰淇淋-綜合水果口味第2件6折，8折（原價69元、56元）◾LOTTE雪見大福冰淇淋任選2件88元◾哈根達斯第2件6折