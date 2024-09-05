去日本別只吃麝香葡萄！新品種「紅麝香」口感爆驚喜：吃得到花香

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▲陽光紅麝香葡萄「Sunshine Red」是目前市面場首款有「濃郁花香味」的葡萄，除了特殊風味。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新品種「紅麝香」葡萄，一口咬下不僅有超明顯的花香味以外，還帶有伯爵茶的香氣，口感相當特別。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲陽光紅麝香葡萄「Sunshine Red」已可在部分日本超市買到紅麝香葡萄，不過由於產量仍不達商用標準，因此僅限定日本國內吃得到。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲目前已於全台家樂福量販／超市開賣的「日本原裝進口麝香葡萄」，每顆甜度可達17度，每盒售價539元。（圖／家樂福提供）

麝香葡萄被譽為葡萄界的愛馬仕，尤其日本產地最具代表性，不過現在旅日可別只會吃麝香葡萄！日本山梨縣果樹實驗場於2022年研發出全新品種陽光紅麝香葡萄「Sunshine Red」，今（2024）年增加產量，正式開始於日本當地的超市上架販售，而陽光紅麝香葡萄不僅無核、可以連皮吃，口感更是讓人超意外，是目前首款入口會爆出「濃郁花香」的葡萄品種，不過目前僅供日本國內販售，民眾若到當地旅遊可別忘搶先品嚐。日本山梨縣為麝香葡萄最大輸出產區，致力於葡萄產業發展、培育，其中日本山梨縣果樹實驗場就於2022年研發出全新品種陽光紅麝香葡萄「Sunshine Red」，不僅無籽還可以留皮一起食用，甜度達到18以上，目前只有原產地山梨縣可栽種。山梨縣果樹試驗場副廠長曾根英一表示，陽光紅麝香葡萄「Sunshine Red」是目前市面場首款有「濃郁花香味」的葡萄，除了特殊風味外，也改良過去其他紅葡萄品種的缺點，降低了落果率、減少農損。曾根英一提到，陽光紅麝香葡萄「Sunshine Red」去（2023）年已供應日本國內市場約3噸貨量，今（2024）年更是一口氣增加至10噸產量，正式向市場供貨，目前已可在部分日本超市買到紅麝香葡萄，不過由於產量仍不達商用標準，因此僅限定日本國內吃得到，沒有足夠的產量出口外銷至其他國家，包括台灣，目前陽光紅麝香葡萄市場售價也略高於麝香葡萄的1.4倍。《NOWnews》記者實際品嚐新品種「陽光紅麝香葡萄」，一口咬下不僅有超明顯的花香味以外，還帶有伯爵茶的香氣，口感相當特別，而甜度、水分的水準則維持日本麝香葡萄的高標準，民眾可趁著9月日本葡萄盛產季節，到日本來搶先品嚐全新品種葡萄。台灣知名量販通路家樂福則表示「對於新品種Sunshinred，目前與（日本）全農積極洽談中，期望能儘早於家樂福上架販售。」雖然目前台灣吃不到新品種「紅麝香」葡萄，不過超搶手的日本麝香葡萄，已經陸續開始在各通路販售，家樂福今年預計9至11月進貨15萬盒（約53噸以上），目前賣場「日本麝香葡萄」350g／盒、特價539元（隨市場價調整），每顆甜度都達17度以上。並且即起至9月18日前，搶攻中秋節送禮商機，推出「日本頂級貓眼葡萄禮盒」600克／盒、特價999元，全台量販門市限量開賣！