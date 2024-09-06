日本麝香葡萄也有「山寨版」！眾人急喊：挑錯血虧　辨別方法快學

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▲山寨版麝香葡萄雖外觀差異不大，不過只要品嚐後就能分出差異，韓國、中國產的麝香葡萄皮厚，吃起來有甜味但卻沒有麝香香氣。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲近幾年日本頗具盛名的「晴王麝香葡萄」，遭到中國和韓國翻種種植。（圖／記者鍾怡婷攝）

買了麝香葡萄卻發現口感大不相同？事實上近幾年日本頗具盛名的「晴王麝香葡萄」，遭到中國和韓國翻種種植，不僅讓日本一年損失超過100億元，消費者也擔心用高額的價格，買到「山寨版」日本麝香葡萄，對此，專家也親揭兩者最大差異，教你怎麼避免買到山寨版日本麝香葡萄！麝香葡萄是日本耗費33年、付出許多心力開發的水果品種之一，根據過往報導指出，近幾年中國與韓國，已將晴王麝香葡萄成功翻種到各自的國家，生產出外觀和味道幾乎一樣的葡萄，儘管相比較之下品質仍有差異，但「正版麝香葡萄」的價格卻是「山寨版」的兩到三倍。對此，日本JA全農於台灣設立的台灣全農業務部黃習育表示，購買時可以認準日本全農JA出口販售的麝香葡萄，全名為日本農業協同組合（通稱農協），每批麝香葡萄進口台灣報關都會清楚標注原產地，以及麝香葡萄等級，認證由日本栽種並且出口販售。事實上，日本麝香葡萄品質高，但韓國產地有相對平價的優點，實際觀察台灣量販、超市進口的麝香葡萄，基本上都會清楚標註原產地，讓民眾依照需求選擇。不過由於韓國、中國產區的麝香葡萄，外觀和味道幾乎與日本麝香葡萄相同，但價格卻大不相同。過去也有不少網友於臉書分享不同產地麝香葡萄的區別，「我看到包裝是韓國的都直接跳過，你這個買錯血虧」、「不是日本的麝香葡萄，都沒有那個特殊的香氣」、「每一個國家出產的水果本來就不一樣的味道，日本麝香葡萄最正宗」。也有民眾認為，「我覺得（韓國麝香葡萄）還挺甜的啦，但是沒有香氣而已」、「我剛從韓國回來，價格當地便宜很多，但是不錯吃啊」、「韓國葡萄真的就是又大外觀又漂亮，但味道真的輸日本」、「（韓國產）吃起來很像一般的無籽葡萄還不錯，價格親民但沒有麝香味」。