CBL／大學籃球主客場邀請賽正式揭幕　北台灣頂尖籃球強權交鋒

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▲台大男籃球員沒有體保生，只能利用課餘時間練球。(圖/取自FB:台大男籃 NTU Men's Basketball Team)

第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽正式揭幕，台大首次主場將在9月20日登場，對決UBA一級強權台藝大。另外，事當天交邀請職業籃球隊富邦勇士、屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益交流活動。本次邀請賽由台灣大學系統發起，旨在促進大學生之間的交流與競技精神，並提供一個高水平的比賽平台，讓各校籃球選手在自己主場展現實力。藉此吸引校內師生、校友及校外觀眾前來觀賽支持。台灣大學副校長丁詩同表示：「我們非常期待這次邀請賽，這不僅是一個提升技術的機會，更是與各校隊伍互相學習、增進友誼的重要平台。」