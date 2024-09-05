大谷翔平首度返天使球場！巨型螢幕歡迎超感動　美媒曝原本零動作

CBL／大學籃球主客場邀請賽正式揭幕　北台灣頂尖籃球強權交鋒

記者廖聿偉/台北報導

▲CBL大學籃球主客場邀請賽正式揭幕，台大首次主場將在9月20日登場，對決UBA一級強權台藝大。。(圖/記者廖聿偉攝)
▲CBL大學籃球主客場邀請賽正式揭幕，台大首次主場將在9月20日登場，對決UBA一級強權台藝大。。(圖/記者廖聿偉攝)
第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽正式揭幕，本屆賽事匯聚北台灣多所知名大學的頂尖籃球隊伍，包含台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、台灣藝術大學、健行科技大學和輔仁大學，上演精采對抗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大首次主場將在9月20日登場，對決UBA一級強權台藝大。另外，事當天交邀請職業籃球隊富邦勇士、屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益交流活動。

▲台大男籃球員沒有體保生，只能利用課餘時間練球。(圖/取自FB:台大男籃 NTU Men's Basketball Team)
▲台大男籃球員沒有體保生，只能利用課餘時間練球。(圖/取自FB:台大男籃 NTU Men's Basketball Team)
首支不靠體保生打進UBA一級戰場

台大男籃曾於110學年度登上公開組男一級舞台，也創下UBA史上首次由非體保生球隊打入一級的首例，而該學年度，台大也曾擊敗中原大學，獲得隊史第二勝。

本次邀請賽由台灣大學系統發起，旨在促進大學生之間的交流與競技精神，並提供一個高水平的比賽平台，讓各校籃球選手在自己主場展現實力。

本賽事最大重點是比賽將採用主客場制，共計7支球隊參與，預賽賽程於上學期舉行，決賽賽程於下學期舉辦，藉此吸引校內師生、校友及校外觀眾前來觀賽支持。

台灣大學副校長丁詩同表示：「我們非常期待這次邀請賽，這不僅是一個提升技術的機會，更是與各校隊伍互相學習、增進友誼的重要平台。」

中華男籃、夢想家利多！高柏鎧最快11月取得歸化資格還有望當本土

2024巴黎帕運輪椅籃球怎麼打？腳步觸地、臀部離開椅子就算違例

新南向籃球邀請賽開打！3國6強名校齊聚台北　提升大學籃球競爭力

「籃球女神」洗菜、小珍奶人氣啦啦隊離開！台新戰神新球季大改組

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選