CBL／大學籃球主客場邀請賽正式揭幕　北台灣頂尖籃球強權交鋒

第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽正式揭幕，本屆賽事匯聚北台灣多所知名大學的頂尖籃球隊伍，包含台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、台灣藝術大學、健行科技大學和輔仁大學，上演精采對抗。
台大首次主場將在9月20日登場，對決UBA一級強權台藝大。另外，事當天交邀請職業籃球隊富邦勇士、屏東麟洛國中籃球隊參與中場公益交流活動。
首支不靠體保生打進UBA一級戰場
台大男籃曾於110學年度登上公開組男一級舞台，也創下UBA史上首次由非體保生球隊打入一級的首例，而該學年度，台大也曾擊敗中原大學，獲得隊史第二勝。
本次邀請賽由台灣大學系統發起，旨在促進大學生之間的交流與競技精神，並提供一個高水平的比賽平台，讓各校籃球選手在自己主場展現實力。
本賽事最大重點是比賽將採用主客場制，共計7支球隊參與，預賽賽程於上學期舉行，決賽賽程於下學期舉辦，藉此吸引校內師生、校友及校外觀眾前來觀賽支持。
台灣大學副校長丁詩同表示：「我們非常期待這次邀請賽，這不僅是一個提升技術的機會，更是與各校隊伍互相學習、增進友誼的重要平台。」
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首支不靠體保生打進UBA一級戰場
台大男籃曾於110學年度登上公開組男一級舞台，也創下UBA史上首次由非體保生球隊打入一級的首例，而該學年度，台大也曾擊敗中原大學，獲得隊史第二勝。
本次邀請賽由台灣大學系統發起，旨在促進大學生之間的交流與競技精神，並提供一個高水平的比賽平台，讓各校籃球選手在自己主場展現實力。
本賽事最大重點是比賽將採用主客場制，共計7支球隊參與，預賽賽程於上學期舉行，決賽賽程於下學期舉辦，藉此吸引校內師生、校友及校外觀眾前來觀賽支持。
台灣大學副校長丁詩同表示：「我們非常期待這次邀請賽，這不僅是一個提升技術的機會，更是與各校隊伍互相學習、增進友誼的重要平台。」