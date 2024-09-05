摩羯將轉強颱！明達顛峰「挑戰今年風王」　吳德榮揭下週雙颱機率

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▲摩羯明日通過雷州半島前，強度將達最強，近中心平均風速一秒55米，為今年最強颱風。（圖／取自中央氣象署）

▲今日因摩羯颱風外圍及過山的沉降作用，西半部晴朗偏熱，桃園至嘉義最高氣溫達37、38度。 （圖／記者葉政勳攝）

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，第11號中颱「摩羯」即將轉為強颱，明日通過雷州半島前，強度將達最強，是今年最強颱風，將嚴重威脅廣東、海南島及廣西一帶。台灣今因摩羯颱風外圍水氣增多，大台北東側偶零星飄雨，西半部晴朗偏熱，下週二關島西南方恐有颱風生成，未來動向應持續觀察。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，摩羯即將增強為「強烈颱風」，透過今日晨2時中央氣象署的路徑潛勢預測圖可見，，嚴重威脅廣東、海南島及廣西一帶，對台灣則無直接影響。至於今年第12號颱風「麗琵」和第13號颱風「貝碧佳」是否生成？根據最新歐洲模式（ECMWF左圖）模擬顯示，下週二20時在台灣北部的擾動較弱，以低壓或熱帶低壓的機率較高，；美國模式所模擬的位置、強度則不盡相同。但由於大氣環境複雜，模式模擬亦不相同，且持續調整中，未來動向應繼續觀察。今日清晨台東已有明顯降雨，截至4時52分各地區平地最低氣溫約在24、25度。今日各地區氣溫為北部25至38度，中部25至37度，南部25至36度，東部24至35度。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日摩羯颱風外圍水氣增多，東半部及南部有局部陣雨，大台北東側偶零星飄雨，午後中南部近山區有局部雷陣雨。因摩羯颱風外圍及過山的沉降作用，西半部晴朗偏熱，桃園至嘉義最高氣溫達37、38度。最新模式模擬顯示，明日至下週一台灣附近水氣多，雲量略增，西半部仍偏熱，各地區偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展，有大雷雨發生的機率。下週二、三受到低壓或熱帶低壓雲系影響，有局部較大雨勢，但模擬資料仍在調整中，應持續觀察。