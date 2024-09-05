愷樂公開懷孕生子！前老闆羅志祥神隱2天　「不露面」心聲曝光

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▲愷樂2020年捲入羅志祥跟周揚青的感情，神隱4年未復出，近日卻突然公開自己當媽的消息，讓粉絲超驚喜。（圖／愷樂臉書、IG）

▲羅志祥昨日晚間8點多再度發出自拍照，露臉做出怪表情，配文寫下：「收工！呀類呀類」，看起來心情不錯。（圖／羅志祥Threads）

「蝴蝶姐姐」愷樂近日公布懷孕又產子的消息讓粉絲又驚又喜，而過去因捲入羅志祥與其前女友周揚青的戀情，愷樂神隱4年都不曾復出，身為前老闆的羅志祥在聽聞愷樂懷孕後這2天也未多做回應；昨（４）日羅志祥則在社群平台發文，用26字教大家如何拍照，笑稱秘訣是「低頭、轉身、不露臉」，並分享他自己拍出來的帥氣成果，讓死忠粉絲大讚「拍得真好」。愷樂因不滿有人私下跟媒體爆料她的私生活，昨日透過Threads開嗆：「和前友人已許久未曾有任何聯繫，不知為何要一直爆料捏造假消息？也許想以此來維繫與媒體間的交情，但需要用不實的內容來換取？賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改」，嗆辣貼文曝光後立刻引起網友討論，不少人好奇愷樂罵的是誰，更有人直接標記愷樂過去的閨密小甜甜，懷疑就是在指她。而羅志祥身為愷樂前老闆，在愷樂懷孕生子的消息曝光後，他始終未對外回應，似乎是想避談此事。昨日下午愷樂在網路上大戰「前友人」時，羅志祥則在社群平台上貼出自己的帥照，笑說：「我個人覺得我自己拍照最快會有效率的方式，低頭、轉身、不露臉」，只見羅志祥一連貼出4張未露臉的帥照，讓粉絲讚翻：「臉這麼好看，不露可惜了」、「真帥」、「拍得真好」。聽到粉絲的稱讚，羅志祥晚間8點多也再度發出自拍照，露臉做出怪表情，配文寫下：「收工！呀類呀類」，心情似乎相當愉悅。不過也有網友懷疑羅志祥發文的時間點，留言嗆聲：「一個月不發文，現在發啥意思？」羅志祥則親自回覆：「因為照片好看呀」，好心情不受影響。