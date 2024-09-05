柯文哲重開羈押庭　名醫預言結局：出來就是蔣渭水等級

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，北檢於3日下午5時提抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，理由為「積極介入京華城」，今（5）日上午9時30分將再開羈押庭。對此，精神科醫師沈政男認為，改為交保可能性大，而柯文哲可以拒絕交保，每關一天，柯文哲的政治能量就增血一格。沈政男4日在臉書發文表示，北檢就柯文哲被無保請回提出抗告，高院發回地院更裁，這樣的結果不讓人意外，因為本來聲押以後無保請回的例子就不多，加上引發輿論譁然，高院發回更裁等於是二一添做五，把責任推回給地院，不必惹塵埃。沈政男指出，有柯文哲支持者頗為擔心更裁結果，其實不用擔心，因為看起來北檢就是要起訴柯文哲，而第一步就是想盡辦法羈押他。眾人皆欲殺之下，無保請回那個法官頂住壓力，不代表更裁的法官也可以，最可能的更裁結果也是二一添做五，也就是改成重金交保。沈政男續指，柯文哲先前有說，若裁定交保，他會拒絕，「現在，我認為這樣的作法也是正確的，因為，每關一天，就此案來說，柯文哲就會增加政治能量一分。因為此案，以柯文哲與彭振聲來說，就是百分百的莫須有罪名。」沈政男說，高院的裁定說明有一句，「柯文哲積極介入京華城案的客觀事實」，這就奇怪了，明明地院法官就認為柯文哲不太介入，由此可見，法官的主觀判斷在此案件成了裁定，而且也是未來判決的主要因素。沈政男表示，羈押更裁的合理裁定，頂多就是重金交保，而如果改成羈押，就太超過了，因為前面的裁定是無保請回。「我想柯文哲已經做好被關的準備，即使羈押也頂多兩個月，而從那裡得到的政治能量，很可能會超過先前十年的從政經歷。絕對划算的！關在看守所，可以買個人電視看那些名嘴怎麼繼續亂扯，晚上九點上床睡覺，柯文哲可能幾十年來都沒能睡那麼長的覺了。這是很重要的受難印記，踏出看守所以後，柯文哲就是蔣渭水等級的政治人物了。」