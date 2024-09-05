見高院裁定書這段話　他推測柯文哲羈押庭結局：阿北的最後一夜？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，北檢於3日下午5時提抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，理由為「積極介入京華城」，今（5）日上午9時30分將再開羈押庭。對此，臉書粉專「誰比朕更有力」指出，高院裁定書提到1句話，讓他認為北院更裁後裁定收押的可能性大增。粉專「誰比朕更有力」在臉書發文指出，針對北院裁定柯文哲無保請回，北檢向高院提出抗告，高院做出發回更裁的裁定，因此北院要重新開羈押庭。「誰比朕更有力」提到，高院在裁定書指出，「被告積極介入京華城案等客觀情狀，被告是否如其主張『相信具專業性且為多數決之都委會決議』，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。原審未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適。」「誰比朕更有力」由此判斷，北院更裁後裁定收押的可能性大增，「阿北的今晚會是最後一夜嗎？」