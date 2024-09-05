美股漲跌互見、費半小幅收高　台股開盤漲178點、台積電漲17元

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美國股市昨（4）日漲跌互見，不過與台北股市關聯較大的費半指數小幅收漲，因此激勵台股今（5）日開盤上漲178.34點、來到21271.09點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.56點、來到262.62點。權值股漲跌互見，權王台積電開盤上漲17元、來到906元；鴻海開盤上漲1元、來到180.5元；唯獨聯發科開盤走低下跌15元、來到1120元。美國股市昨日多空激戰，四大指數漲跌互見，道瓊指數上漲38.04點或0.09%，收40974.97點；那斯達克指數下跌52點或0.3%，收17084.3點；標普500指數下跌8.86點或0.16%，收5520.07點；費半指數上漲11.85點或0.25%，收4770.85點。科技五大天王幾乎收跌，Meta上漲0.19%，蘋果下跌0.86%，Alphabe下跌0.58%，微軟下跌0.13%，亞馬遜下跌1.66%。半導體股多數收高，不過龍頭股輝達持續下跌1.66%，博通上漲0.87%，美光上漲0.80%，高通上漲1.28%，應用材料下跌0.54%，德儀上漲1.08%，AMD上漲2.87%。台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲0.24%，日月光ADR上漲1.21%，聯電ADR上漲1.09%，中華電信ADR下跌0.18%。