在柯市府13個月專業全被踩腳下！前局長陳雪慧：至今都有怨念

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民眾黨主席近日深陷爭議，除了黨內政治獻金亂帳風波、4300萬選舉補助款買商辦外，也因涉嫌圖利京華城案遭檢調搜索，雖日前被無保請回，但北檢提出抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，今（5）日上午9時30分將再招開羈押庭。曾在柯市府擔任社會局長的陳雪慧近日上節目受訪，透露自己在柯市府工作的13個月完全沒被尊重，專業全被踩在腳底，至今對於在柯團隊的那13個月，心裡都有怨念。擁有社工專業背景的陳雪慧，曾在前國民黨立委徐中雄、前新竹市長林智堅、前台北市長柯文哲身邊做事，和藍、綠、白三黨都有過接觸，近日她接受Podcast節目《人間動物園－厭世姬外出取材》訪問，透露自己擔任徐中雄國會助理，跟在對方身邊很多年，後來因徐中雄淡出政治圈，她也跟著休息了一陣子，後來在資深政治幕僚、主持人「邊角料」的推薦下，進入林智堅市府，先去當林智堅的隨行秘書，2個月後接任社會處長。陳雪慧表示，因綠營議員在新竹市議會一直不是多數，為了少一些施政阻礙，林智堅盼她能出來參選，且告訴她不用擔心競選經費，後來她被說服去參選議員，最後落選了，林智堅希望她能回去繼續當處長，被她婉拒。陳雪慧之後回到台北，時任監委王幼玲打電話來希望她參加柯文哲的台北市社會局長「海選」。陳雪慧透露，當時身邊的人都鼓勵她去，只有林智堅反對，並告訴她「雪慧，柯文哲那邊不適合妳，妳一定會被欺負」，但陳雪慧仍決定前往。不過進了柯市府後，陳雪慧說自己對柯文哲大改觀，有時她提及在新竹的經驗，柯文哲還會揶揄新竹市，後來她才知道，整個團隊都看不起社政、看不起社工這個專業。陳雪慧認為，每個政治人物都有很多面向，也有被批評的地方，自己是很認同徐中雄、林智堅的，因為和他們近身工作，所以可以理解，「我到現在為止，我心裡面會有怨念的，就是在柯團隊的那13個月！那13個月裡，我完全沒有被尊重，專業也完全被踩在腳底下。」陳雪慧說，不只柯文哲，柯團隊的人也不尊重專業、不尊重人，社會局一年有200億的預算，但她身為社會局長卻連機要秘書也不能帶，「所有的人事全部都要蔡壁如決定，我完全沒有人可以用，很多事只能一個人扛起！」因在柯市府強大的壓力，導致陳雪慧開始在局長任內藉酒澆愁，後來她離開台北市府，有6個月的時間把自己封閉、不說話，之後做了7個月的心理諮商，才又重新看見自己，能做自己喜歡的事。