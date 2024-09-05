北檢抗告成功！他曝：高院對地院下指導棋　字句都能定柯文哲生死

記者何哲欣／台北報導

▲柯文哲涉京華城案，北院裁定柯文哲無保請回，高院發回更裁。（圖／記者葉政勳攝影.2024.09.02）
▲柯文哲涉京華城案，北院裁定柯文哲無保請回，高院發回更裁。（圖／記者葉政勳攝影.2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲涉嫌在任內京華城案圖利威京集團，日前遭搜索、檢方並聲押，台北地院裁定無保請回，但高院發回更裁，北院今（5）日開庭審理。媒體人張禹宣分析高院的發回裁定書說，這不是一般的發回裁定書，這是上級法院跟地方法院下指導棋，說應該要這樣判，「字字句句都能定柯文哲生死」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張禹宣在政論節目《關鍵時刻》中提到，高院第一句話就是「被告彭振聲以及朱亞虎之供述」，代表前副市長與兵役局前局長朱亞虎都已列被告，接著說，「證人邵琇珮之證述，朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄」、「扣案被告隨身物品內容記載」，代表朱亞虎跟國民黨台北市議員應曉薇有關連，且關鍵鐵證都被串起來了。

張禹宣說，朱亞虎受聘於沈慶京，沈就是請朱來處理後謝的部分，高院說沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大，後謝的金流又扯到柯文哲妻子陳佩琪，也就是說，高院認為柯文哲不是圖利罪的被告，而是《貪汙治罪條例》裡面違反職務收賄罪，10年以上有期徒刑的被告。

更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。

民眾黨幕僚習慣錄音自保？郭正亮：彭振聲拿出音檔　柯文哲就掛了

林洲民打臉柯文哲！京華城案是都發局重中之重　會定期向市長報告

大巨蛋案也曾放水？林洲民：李文宗曾施壓都發局　別對遠雄太嚴格

重新奪回聲量冠軍！柯文哲爭議連環爆　TPOC：網路討論度暴漲269%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載