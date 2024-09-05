北檢抗告成功！他曝：高院對地院下指導棋　字句都能定柯文哲生死

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在任內京華城案圖利威京集團，日前遭搜索、檢方並聲押，台北地院裁定無保請回，但高院發回更裁，北院今（5）日開庭審理。媒體人張禹宣分析高院的發回裁定書說，這不是一般的發回裁定書，這是上級法院跟地方法院下指導棋，說應該要這樣判，「字字句句都能定柯文哲生死」。張禹宣在政論節目《關鍵時刻》中提到，高院第一句話就是「被告彭振聲以及朱亞虎之供述」，代表前副市長與兵役局前局長朱亞虎都已列被告，接著說，「證人邵琇珮之證述，朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄」、「扣案被告隨身物品內容記載」，代表朱亞虎跟國民黨台北市議員應曉薇有關連，且關鍵鐵證都被串起來了。張禹宣說，朱亞虎受聘於沈慶京，沈就是請朱來處理後謝的部分，高院說沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大，後謝的金流又扯到柯文哲妻子陳佩琪，也就是說，高院認為柯文哲不是圖利罪的被告，而是《貪汙治罪條例》裡面違反職務收賄罪，10年以上有期徒刑的被告。