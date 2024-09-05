這2因素美元轉弱！股匯齊揚　新台幣早盤回升逾1角見32.075元

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美國勞動市場再現降溫的跡象，進一步強化聯準會（Fed）降息可能，甚至不排除降息2碼，美股4大指數漲跌互見，美元指數下滑，亞洲主要貨幣包括日圓兌美元回升至143價位，台北股、匯市今（5）日早盤大反攻，台股上漲逾300點，新台幣兌美元也強升逾1角，來到32.075元。美國聯準會公布的褐皮書經濟狀況調查當中提到，由於雇主對需求和不確定經濟前景的擔憂，在徵才時變得更加謹慎，求職者找工作困難度提高。美國勞動部也公布調查，指出7月的職缺數降至3年半來最低，顯示勞動力市場放緩跡象。美國4大指數在關鍵非農就業報告出爐前漲跌互見，在美國9月降息預期更強，甚至不排除降息2碼之下，美元指數下滑101.2附近。在美元走弱下，亞洲主要貨幣兌美元也出現反彈，其中日圓兌美元回升至143價位，一度來到143.179，韓元早盤則是在1332.88至1336.88震盪整理，離岸人民幣兌美元來到7.1031附近。至於新台幣兌美元今日早盤也止貶回升，以32.12元、升值6.8分開出，在美元轉弱及台股走揚之下，進一步升破32.1元，來到32.075元，強升1.13角，目前在32.099元盤整。