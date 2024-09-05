好羨慕！雲品國際宣布實施「週休三日」　日月潭雲品酒店已試行

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▲雲品溫泉酒店職工開始實行週休三日制，創下台灣飯店業首例。（圖／雲品國際提供）

雲品國際宣布於2024年9月1日起，成為台灣第一個推行週休三日制度的觀光產業公司，也是服務業中的先行者。此項創舉將在未來六個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。雲品國際提到，自全球疫情爆發以來，工作型態和職場文化發生了巨大的變革，新世代的員工對於工作與生活平衡的需求日益強烈。為了回應這一趨勢，雲品國際決定率先推動這項週休三日的政策，旨在提升員工的生活質量，並創造一個更具彈性與人性化的工作環境。雲品國際董事長盛治仁表示，視員工為最重要資產的印度Infosys創辦人穆蒂曾說:「我們公司最好的資產每晚都會走出大門，我們要確保他們隔天早上還會回來。」我們相信，週休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力。這不僅是對員工的承諾，也是對客戶的承諾，我們將繼續提供高品質的服務，同時關注員工的福祉。一向重視員工身心健康與職業發展的雲品國際，深知工作與生活的平衡是提升員工滿意度與工作效能的關鍵因素。透過這一制度，我們希望員工在享受更多休息與家庭時間的同時，也能以更高效、更創新的方式回饋在顧客的服務及滿意度上。雲品國際向來非常重視企業社會責任和永續發展。集團多次獲得勞動部頒發的「國家人才發展獎」，雲品也是台灣第一家取得全球永續旅遊委員會(GSTC)永續旅遊旅宿業準則認證的飯店。週休三日政策已在雲品溫泉酒店全面推行，雲品也正著手進行員工餐廳及員工休息室的改裝，同時已經購置土地作為第2棟員工宿舍，來持續提升員工工作環境與福利條件。目前酒店開始針對新的工作制度進行內部培訓與人力排班調整。部分部門和職務已經可以做到週休三日的排班，目前還無法排班週休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼，也希望新的制度吸引更多相同理念的人才加入。雲品強調，週休三日政策的實施，將在不影響顧客服務品質的前提下進行。在這六個月的試行期間，雲品國際將密切監測和評估週休三日制度的效果，並根據員工和客戶的反饋進行調整。公司將持續與員工保持溝通，確保這一制度能夠真正滿足他們的需求。未來，雲品國際將繼續致力於創新與改革，為台灣的觀光產業提升貢獻一份心力。