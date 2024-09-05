曝柯文哲打給他狂說這句話　館長尷尬笑了：是答錄機嗎？

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，北檢於3日下午5時提抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，理由為「積極介入京華城」，今（5）日上午9時30分將再開羈押庭。陳之漢在直播中透露，柯文哲無保請回後打電話來，不斷說「謝謝」，他也開玩笑說「這是答錄機嗎？」館長4日在直播節目《館長惡名昭彰》中透露， 因柯文哲手機被扣押，4日下午柯借助理的手機打電話給他，打來一直說「館長真的謝謝，謝謝、謝謝、謝謝、謝謝你那一天」，他則回「阿北加油」，但柯文哲說沒兩句話，就又跟他說「謝謝」。館長開玩笑表示，柯文哲都沒有說些有的沒的，比如「館長那天看到你，真的是好兄弟」、「看到你，你真的不離不棄，換帖兄弟」，讓他感動一下，而是一直「謝謝、謝謝」，讓他笑說「這是答錄機嗎？」也覺得很尷尬，繼續這樣自己也不知道要說什麼。陳之漢也說，若柯文哲5日被羈押，一定要看是用什麼理由羈押，若沒有被羈押，名嘴們又會開始說別以為第一次抗告不成功、沒羈押，就很開心，而檢方也一定又會提抗告。