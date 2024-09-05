木可宣布停業清算迄今卻還未申請　綠議員酸：柯文哲這麼捨不得？

民眾黨主席柯文哲遭爆在參選總統期間政治獻金帳戶不明，與柯文哲關係密切的木可公關公司，金流疑點重重，木可宣布停業清算。民進黨台北市議員簡舒培爆料，木可在8月12日宣布停業清算，但到現在都還沒有申請，柯文哲這麼捨不得木可？
簡舒培在臉書說，依照《公司法》規定，有限公司經股東同意後解散，需向主管機關申請解散登記，之後進入清算程序。民眾黨「解散」講得很大聲，實際動作卻很不乾脆，因為台北市商業處告訴大家：「經查截至113年9月4日止，尚無木可公關行銷有限公司向本處申請停業、歇業或其他變更登記之紀錄。」
簡舒培說，木可公司嘴上說要清算，實際上卻截至目前為止都沒申請停業，也難怪8月12日就宣布停業的木可，可以在8月19日傍晚還「補開」一張百萬發票，讓民眾黨在記者會上秀給大家看，創造一個「拿2024/8發票沖2023/12的帳」的天大笑話，再次娛樂了大眾。
簡舒培批，柯文哲「說一套做一套、公開透明全是假」已經不是新鮮事，只是木可公司到底有多少金流禁不起檢視，當中又有多少與柯文哲涉入的爭議有關，讓柯文哲這麼捨不得把公司結束，相信很快就要水落石出！
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簡舒培說，木可公司嘴上說要清算，實際上卻截至目前為止都沒申請停業，也難怪8月12日就宣布停業的木可，可以在8月19日傍晚還「補開」一張百萬發票，讓民眾黨在記者會上秀給大家看，創造一個「拿2024/8發票沖2023/12的帳」的天大笑話，再次娛樂了大眾。
簡舒培批，柯文哲「說一套做一套、公開透明全是假」已經不是新鮮事，只是木可公司到底有多少金流禁不起檢視，當中又有多少與柯文哲涉入的爭議有關，讓柯文哲這麼捨不得把公司結束，相信很快就要水落石出！
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