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洋基終結者Holmes11度救援失敗成大聯盟最多！主帥Boone將有動作

記者陳品翔/綜合報導

▲紐約洋基昨（4）日出戰德州遊騎兵，9局下半原先領先1分的條紋軍，推派終結者Clay Holmes登板救援，不過他一棒被對手敲出再見滿貫砲，洋基終場就以7：4落敗，Holmes也苦吞大聯盟本季至今最多的第11次救援失敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基昨（4）日出戰德州遊騎兵，9局下半原先領先1分的條紋軍，推派終結者Clay Holmes登板救援，不過他一棒被對手敲出再見滿貫砲，洋基終場就以7：4落敗，Holmes也苦吞大聯盟本季至今最多的第11次救援失敗。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒紐約洋基昨（4）日續在客場出戰德州遊騎兵，9局下半原先領先1分的條紋軍，推派終結者Clay Holmes登板救援，期望能收下勝利，不過他則是一棒被對手敲出再見滿貫砲，洋基終場就以7：4落敗，Holmes也苦吞大聯盟本季至今最多的第11次救援失敗。而洋基主帥Aaron Boone今日賽前受訪時則表示，球隊後續將會在終結者的位置上「充滿創造力」，此話一出也表示Holmes往後將不會再擔任洋基的固定終結者。

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Holmes本季已11度砸鍋　是大聯盟救援失敗王

洋基本季目前戰績80勝59敗，勝率為0.576，在美聯東區持續跟金鶯競爭龍頭位置，不過表現不俗的條紋軍團，球隊後援投手部分卻是他們的一大罩門。終結者Clay Holmes今年替洋基守下29場勝利，但同時也砸掉11場比賽，是大聯盟本季至今的救援失敗王，個人防禦率為3.27，以終結者而言也並非理想。

而Clay Holmes昨日賽後則是對於自己又「砸鍋」、沒能幫助球隊守下勝利，顯得相當無奈，他表示：「有時候我覺得自己投得很好，但很明顯地我被徹底打敗了。老實說今晚是我投得不太好的比賽之一，而且根本不是不太好，是不配以我的投球內容取得最高成績的表現。」

洋基總教練Boone受訪稱　後續將不固定終結者

經歷昨天的失敗，洋基總教練Aaron Boone稍早賽前受訪時，則被問到球隊後續是否會針對終結者位置做出調動，他對此委婉地說到：「我會試著把球隊的每個球員，放在最好的位置來取得成功。不過每天晚上的情況可能會有所不同，但就短期而言，這是我們目前著手進行的方向。」


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