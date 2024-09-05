天后闆妹發聲了！得知老公豪哥遭爆「包養嫩妹」吐真實心情

30歲篠崎泫突曝喜訊　曬照嗨喊「我懷孕了」！粉絲震驚：恭喜Toyz

記者藍詩孟／綜合報導

▲30歲篠崎泫（左）曝光自己去凍卵的喜訊，笑喊「我懷孕了」差點嚇到粉絲，更有不少人留言標記篠崎泫男友Toyz（右），嗨喊恭喜。（圖／篠崎泫、Toyz IG）
▲30歲篠崎泫（左）曝光自己去凍卵的喜訊，笑喊「我懷孕了」差點嚇到粉絲，更有不少人留言標記篠崎泫男友Toyz（右），嗨喊恭喜。（圖／篠崎泫、Toyz IG）
網紅Toyz（劉偉健）今年5月公開認愛30歲女星篠崎泫，但Toyz因販售大麻煙彈遭判刑，目前正在台灣監獄服刑，和篠崎泫只能談「遠距離戀愛」。不過昨（4）日篠崎泫卻突然公開自己大肚子的影片，笑說：「其實我懷孕了」。原來篠崎泫去做了凍卵，想把最好狀態的卵子留存下來，消息曝光後也引起粉絲討論，不少人標記Toyz的帳號，開玩笑喊道：「恭喜椅子（Toyz）當爸爸了」。

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▲篠崎泫無奈「很多人以為業配很好賺」，親自曝光職災照，難過表示：「變醜還要花錢花時間處理，也不一定能修復。」（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫外型甜美、個性活潑，是不少粉絲心目中的童顏女神。（圖／篠崎泫IG）
篠崎泫曝光凍卵喜訊　嗨喊：我懷孕了

篠崎泫昨日突在IG發文，分享自己去凍卵的影片，只見篠崎泫對著鏡頭認真說道：「今天要跟大家分享一個非常重大的消息，那就是…其實我懷孕了，如你所見，我的肚子就是大到這個程度，因為我裡有滿滿的寶寶們，就是我的卵子，沒錯！我去凍卵」。

原來篠崎泫去做了凍卵療程，也早在5個月前就把全紀錄影片上傳YouTube頻道分享，當時篠崎泫也在標題寫道：「終於有自己的寶寶了」，似乎很愛跟大家開玩笑。篠崎泫看著自己的身材也笑說：「我肚子真的好大喔，確定不是太胖嗎？」

▲30歲篠崎泫突曝喜訊　曬照嗨喊「我懷孕了」！粉絲震驚：恭喜Toyz（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫曬出超音波照片，表示自己要將健康的卵子取出來冷凍保存。（圖／篠崎泫IG）
見篠崎泫大肚子　粉絲嗨喊：恭喜Toyz

篠崎泫「大肚子」的貼文曝光後，網友看了也紛紛開玩笑留言，「Toyz當爸了？」、｢第一次看到妳這麼大個肚子」、「恭喜椅子當爸爸了」、「恭喜Toyz」、｢不等小劉出來嗎」、「恭喜劉太太」、「怎麼有點感動」。

還有粉絲稱讚篠崎泫勇敢凍卵的舉動，「我覺得我沒有勇氣把針自己打下去，好強！我去打疫苗連看都不敢看一眼」、「勇敢有想法的女生，生不生都在於妳」、「真的好勇敢、好辛苦！好期待以後小七（篠崎泫）生小孩」。

▲網紅Toyz（左）因販售大麻煙彈遭判刑，入獄半個月就寄了45頁手寫家書給女友篠崎泫（右），篠崎泫透露自己花了2小時才看完，同時自己也寫了70多頁手寫信。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫IG）
▲網紅Toyz（左）目前正在監獄服刑，在等待Toyz出獄的期間，女友篠崎泫（右）已完成凍卵。（圖／Toyz、篠崎泫IG）

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