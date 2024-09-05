拳后林郁婷任反霸凌公益大使　教育部盼藉榜樣力量助推校園宣導

我是廣告 請繼續往下閱讀

每學期開學的第一週都是友善校園週，教育部聘請「台灣拳后」林郁婷擔任反霸凌公益大使，期待透過她的榜樣力量，帶動更多學校進行積極防制霸凌的宣導事宜，也讓每名學生都在安全、友善的環境當中學習與成長。教育部表示，向來致力推動防制校園霸凌工作，為了促進宣導事宜，規劃每學期開學第一週友善校園週，宣導校園霸凌防制、性別平等教育、人權教育、品德教育等各項議題，113學年度宣導主題就是「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」，為了達到宣傳效果，今年特別聘請林郁婷擔任反霸凌大使，也在部務會議頒發聘書。教育部長鄭英耀表示，「在奧運期間發生的霸凌事件及網路攻擊，讓我們更加認識到反霸凌的重要性，林郁婷以她的成就和勇氣，成為一道光投身反霸凌工作，我們非常榮幸能夠邀請她擔任公益大使。」他進一步指出，「我們將借助郁婷的影響力，繼續推進反霸凌活動，與大家共同建立友善、溫馨的校園環境。」教育部提到，林郁婷投入拳擊之路，一路走來付出的努力也讓國人有目共睹，站上奧運殿堂獲得金牌的榮耀與反霸凌的歷程更是舉世皆知，希望透過她的榜樣力量，提升反霸凌工作的公眾關注度，後續也將透過一系列的活動，進行相關宣導與防制工作，促使許多學校的學生都在安全、友善的環境當中學習與成長。