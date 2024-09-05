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柯文哲重開羈押庭！律師曝高院裁定書洩2端倪：「不信他不知情」

記者余祥／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，無保請回後被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分將再召開羈押庭，稍早柯文哲現身北院，微笑全程不發一語。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，無保請回後被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分將再召開羈押庭，稍早柯文哲現身北院，微笑全程不發一語。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，北檢於3提抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，今（5）日上午9時30分再招開羈押庭，各界關注柯文哲是否會被羈押，律師黃奕雄表示，從高院發回裁定的內容可以看出一二。

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黃奕雄表示，從高等法院裁定發回的內容可以看出高院法官對於柯文哲「對本案情節毫無所悉或未曾懷疑」仍有疑慮。

黃奕雄說，高院認定檢察官所提的卷證資料中，可能已經有部分資料，或是透過勾稽現有卷證資料，足以推論出前台北市長對於本案有所了解，甚至還會有所懷疑，就有涉入本案的可能。

黃奕雄說，如果有涉入本案，就可能落入刑事訴訟法規定的「重罪」(5年以上有期徒刑)，就可以裁定羈押，而法院是否要押或同意具保，則要看是否有羈押的必要。

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