柯文哲遭約談70小時！黃國昌曝柯有空就會做這事：因為在看賴清德

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民眾黨主席涉嫌在台北市長任內圖利威京集團，上周五遭檢廉搜索，並帶回約談，但在廉政署與北檢待了70小時後，台北地院才裁定無保請回。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，柯文哲那幾個晚上待在候審室，有空就會雙眼盯著監視器，「因為他在看（總統）賴清德！」黃國昌接受主持人黃光芹《中午來開匯》專訪說，柯文哲從8月30日一早即配合檢方搜索住家，近中午被帶到廉政署，當晚12點到北檢，接著又被訊問至凌晨1、2點，直到無保請回走出地檢署已是9月2日清晨3、4點。黃國昌說，柯文哲被約談70個小時，沒有洗澡、沒有熱食，只有麵包跟果汁，北檢雖然說可以休息，但休息的時候燈不會關，柯文哲一直處在亮的環境，柯文哲離開北檢後，也沒有抱怨自身遭遇，而是思考訊問環境可以怎樣改善。黃國昌也提到，柯文哲說他被約談時，有空就會站得直挺挺、雙眼直視看著監視器，因為他在看賴清德！柯文哲一直在擔憂，台灣民主這樣下去怎麼辦？當國家權力被濫用到這種程度，是很可怕的一件事情。