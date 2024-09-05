美國網球公開賽／詹皓晴不敵澳網亞軍！女雙4強止步仍寫個人最佳

詹皓晴無緣晉級！美國網球公開賽今（5）日進行女雙四強賽，台灣女將「詹家姊妹」的老妹詹皓晴，昨（4）日和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）3盤逆轉頭號種子加拿大Gabriela Dabrowski／紐西蘭Erin Routliffe，生涯首度晉級4強，不過今天兩人挑戰決賽失利，以直落二不敵今年澳網亞軍組合的烏克蘭的Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko，無緣晉級冠軍賽。而詹皓晴在巴黎奧運後，目前尚未奪下女雙冠軍。
詹家姊妹巴黎奧運後被批 詹皓晴仍勇敢出賽
2024巴黎奧運，「詹家姊妹」詹皓晴、詹詠然搭配，結果「一輪遊」，還被迫吃「貝果」吞蛋，受到不少球迷責難，但詹皓晴在美網卻創造個人新高。
詹皓晴過去曾在2015年和17年打進美網8強，前一場闖進4強突破個人新高，也寫下四大公開賽都至少打進4強成績，而他上次闖進冠軍賽，已經是2017年溫布頓網球公開賽，最後拿下亞軍。
此役詹皓晴台俄組合位居第10種子，今天面對列第7種子的澳網亞軍，一下場就被連破2個發球局，陷入0：4絕對落後，儘管第6局保發「破蛋」，仍以1：6落敗。
第二盤戰況，詹皓晴等組合表現不佳，雖然途中有破發成功，但機戶都被對手掌握，最終以2：6吞敗。
澳網亞軍組合的烏克蘭的Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko再度闖進大滿貫賽決賽，冠軍賽將遭遇中國、法國聯軍張帥／茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）組合。
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2024巴黎奧運，「詹家姊妹」詹皓晴、詹詠然搭配，結果「一輪遊」，還被迫吃「貝果」吞蛋，受到不少球迷責難，但詹皓晴在美網卻創造個人新高。
詹皓晴過去曾在2015年和17年打進美網8強，前一場闖進4強突破個人新高，也寫下四大公開賽都至少打進4強成績，而他上次闖進冠軍賽，已經是2017年溫布頓網球公開賽，最後拿下亞軍。
此役詹皓晴台俄組合位居第10種子，今天面對列第7種子的澳網亞軍，一下場就被連破2個發球局，陷入0：4絕對落後，儘管第6局保發「破蛋」，仍以1：6落敗。
第二盤戰況，詹皓晴等組合表現不佳，雖然途中有破發成功，但機戶都被對手掌握，最終以2：6吞敗。
澳網亞軍組合的烏克蘭的Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko再度闖進大滿貫賽決賽，冠軍賽將遭遇中國、法國聯軍張帥／茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）組合。