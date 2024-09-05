美國網球公開賽／詹皓晴不敵澳網亞軍！女雙4強止步仍寫個人最佳

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▲女雙世界排名第28名的詹皓晴(右)選擇與姊姊詹詠然(左)作為搭檔勇闖奧運，連兩屆奧運一輪遊。（圖／中華奧會提供）

詹皓晴無緣晉級！美國網球公開賽今（5）日進行女雙四強賽，台灣女將「詹家姊妹」的老妹詹皓晴，2024巴黎奧運，「詹家姊妹」詹皓晴、詹詠然搭配，結果「一輪遊」，還被迫吃「貝果」吞蛋，受到不少球迷責難，但詹皓晴在美網卻創造個人新高。此役詹皓晴台俄組合位居第10種子，今天面對列第7種子的澳網亞軍，一下場就被連破2個發球局，陷入0：4絕對落後，儘管第6局保發「破蛋」，仍以1：6落敗。第二盤戰況，詹皓晴等組合表現不佳，雖然途中有破發成功，但機戶都被對手掌握，最終以2：6吞敗。