近65年9月「颱風生成328個」！一圖看路徑大亂鬥：台灣直接不見

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▲目前西北太平洋及南海地區有魔羯颱風和1個熱帶性低氣壓，對台灣無直接影響。（圖／中央氣象署）

9月將進入一波颱風生成活躍期！臺灣大學大氣科學博士林得恩指出，資料顯示，颱風路徑圖甚至已經蓋過台灣，提醒民眾，預估今年9月中旬，至少還會有1至2個熱帶擾動生成的機會，一定要特別注意。林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」分享，統計過去65年的氣候資料顯示，9月份，；生成個數佔全年月份的第2名，只次於8月份的生成數量，由此可推斷，9月仍為颱風好發期，再從颱風運動路徑圖來看，，顯見直接或間接影響台灣的機會非常大。林得恩指出，若統計過去110年的氣象資料顯示，這與當時環境駛流場的配置、太平洋高壓軸線西伸程度及颱風的強度大小都可能有關。林得恩說明，目前西北太平洋及南海地區有魔羯颱風和1個熱帶性低氣壓（TD13），對台灣均無直接影響，但據今（5）日清晨最新美國NCEP數值模式模擬結果顯示，，重要的觀察點包括，後續海溫升降程度、垂直風切大小、海水熱焓量的多寡，仍是影響颱風生成與否的重要關鍵因子。