美國網球公開賽／爆冷！球后Iga遭直落二　不敵地主Pegula止步8強

2024美國網球公開賽女單8強賽事，今（5）日由地主美國選手Jessica Pegula迎戰現役球后Iga Swiatek，最終Pegula面對頭號種子則是毫不畏懼，僅耗時89分鐘就以6：2、6：4直落二爆冷擊敗Swiatek，也是她個人職業生涯首度闖進到大滿貫4強，後續4強戰的對手則是捷克的Karolina Muchova。
Pegula生涯6度闖大滿貫8強 今終踏上4強舞台
現年30歲的Jessica Pegula，目前女單世界排名為第6，生涯個人在大滿貫賽事上最佳成績就是8強。過去Pegula曾6度闖進到大滿貫8強，但卻從未有任何1次晉級到4強，也讓她成為目前女單世界排名前10名的選手中，唯一1位未曾登上過大滿貫4強賽舞台的球員，本屆美網則是Pegula個人生涯第7度闖進大滿貫8強。
爆冷擊敗球后Iga 4強將碰頭捷克Muchova
今日8強戰Jessica Pegula的對手則是現今女單球后Iga Swiatek，她則是有備而來，首盤連破帶保的情況下，就以6：2拿下首盤，並讓Iga連續26場比賽沒被對手破發的紀錄遭到終結。第二盤Pegula仍舊維持火燙狀態，2度破掉對方發球局，最終就以6：4拿下第2盤，僅花89分鐘就擊敗Iga Swiatek，也順利收下個人首張大滿貫4強門票。
而Jessica Pegula4強賽的對手，將是來自捷克的好手Karolina Muchova，她將繼續力拼生涯首座大滿貫冠軍；至於另外一場女單4強賽，則將由另一名美國選手Emma Navarro出戰Aryna Sabalenka。加上男單4強賽的Taylor Fritz、Frances Tiafoe，今年美網單打4強賽事上，將會有4名美國選手陸續登場，他們也希望能在家鄉父老面前拿出最佳表現，並朝著冠軍邁進。
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現年30歲的Jessica Pegula，目前女單世界排名為第6，生涯個人在大滿貫賽事上最佳成績就是8強。過去Pegula曾6度闖進到大滿貫8強，但卻從未有任何1次晉級到4強，也讓她成為目前女單世界排名前10名的選手中，唯一1位未曾登上過大滿貫4強賽舞台的球員，本屆美網則是Pegula個人生涯第7度闖進大滿貫8強。
爆冷擊敗球后Iga 4強將碰頭捷克Muchova
今日8強戰Jessica Pegula的對手則是現今女單球后Iga Swiatek，她則是有備而來，首盤連破帶保的情況下，就以6：2拿下首盤，並讓Iga連續26場比賽沒被對手破發的紀錄遭到終結。第二盤Pegula仍舊維持火燙狀態，2度破掉對方發球局，最終就以6：4拿下第2盤，僅花89分鐘就擊敗Iga Swiatek，也順利收下個人首張大滿貫4強門票。
而Jessica Pegula4強賽的對手，將是來自捷克的好手Karolina Muchova，她將繼續力拼生涯首座大滿貫冠軍；至於另外一場女單4強賽，則將由另一名美國選手Emma Navarro出戰Aryna Sabalenka。加上男單4強賽的Taylor Fritz、Frances Tiafoe，今年美網單打4強賽事上，將會有4名美國選手陸續登場，他們也希望能在家鄉父老面前拿出最佳表現，並朝著冠軍邁進。