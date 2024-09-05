美國網球公開賽／爆冷！球后Iga遭直落二　不敵地主Pegula止步8強

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國網球公開賽女單8強賽事，今（5）日由地主美國選手Jessica Pegula迎戰現役球后Iga Swiatek，最終Pegula面對頭號種子則是毫不畏懼，現年30歲的Jessica Pegula，目前女單世界排名為第6，生涯個人在大滿貫賽事上最佳成績就是8強。過去Pegula曾6度闖進到大滿貫8強，但卻從未有任何1次晉級到4強，今日8強戰Jessica Pegula的對手則是現今女單球后Iga Swiatek，她則是有備而來，首盤連破帶保的情況下，就以6：2拿下首盤，並讓Iga連續26場比賽沒被對手破發的紀錄遭到終結。第二盤Pegula仍舊維持火燙狀態，2度破掉對方發球局，最終就以6：4拿下第2盤，而Jessica Pegula4強賽的對手，將是來自捷克的好手Karolina Muchova，她將繼續力拼生涯首座大滿貫冠軍；至於另外一場女單4強賽，則將由另一名美國選手Emma Navarro出戰Aryna Sabalenka。加上男單4強賽的Taylor Fritz、Frances Tiafoe，